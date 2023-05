Professori: Kremlin reaktio kertoo tämän lennokki-iskuista

Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti on nostanut esiin BBC:n Venäjän-lehdistökatsauksen, jossa on käyty läpi venäläisten aamulehtien reaktioita Moskovan lennokki-iskuihin.

– Päinvastoin kuin ne, jotka väittävät Moskovan lavastaneen lennokkihyökkäyksen, Kreml on pyrkinyt vähättelemään tapausta. Ironisesti tämä ei näytä toimivan päätellen BBC:n Steve Rosenbergin koostamasta tuoreimmasta lehdistökatsauksesta.

Levikiltään suurimman moskovalaislehden Moskovskij Komsomoletsin mukaan Venäjän pääkaupungista on tulossa ”etulinjakaupunki”.

– Nyt on todellinen mahdollisuus herätä Moskovassa siihen, että monikiloisen räjähteen kappaleet lentävät ikkunasta läpi.

Lehti myös huomauttaa tällä tulevan olemaan ja itse asiassa olevan jo ”massiivisia psykologisia ja poliittisia seurauksia”. Se myös kutsuu käynnissä olevaa sotaa erikoisoperaation sijaan ”Ukrainan konfliktiksi”.

– Venäjän pääkaupungin asukkaille Ukrainan konflikti on lakkaamassa – on jo lakannut olemasta – vain jotain televisioruuduilla näkyvää.

Nezavisimaja Gazeta oli myös samoilla linjoilla, että ”Keski-Venäjä Moskova mukaan lukien on muodostumassa taistelutantereeksi erikoissotilasoperaation alueen ohella”.

Talouslehti Kommersant kertoi Vladimir Putinin osallistuneen erääseen tilaisuuteen, jossa kansalainen oli kysynyt lennokkihyökkäyksestä.

Vastauksessaan Putin oli korostanut ilmatorjunnan toimineen normaalisti, kaiken olevan kunnossa ja tiedossa, mitä tulee tehdä. Tämän jälkeen kansalainen kiitteli Vladimir Vladimirovitšia ja vakuutti, että ”uskomme meidän voittoomme“.

Kommersantin toimittaja Aleksandr Kolešnikov oli kuitenkin lisännyt juttunsa perään kommentiksi seuraavan:

– Tärkeintä on, että me jossain vaiheessa ymmärrämme, mitä tämä meidän voittomme tarkoittaa.

Yksi hallinnolle uskollisimmista lehdistä Komsomolskaja Pravda taas on yrittänyt kuvata lennokkihyökkäyksen eräänlaiseksi voitoksi. Otsikolla “Pääkaupunki käsitteli hyökkäyksen menestyksekkäästi“ lehti korosti, kuinka paniikilta vältyttiin:

– Kiovan tärkein tavoite oli kylvää paniikkia hyökkäyksellään. Se epäonnistui. — Paniikkia tai pelkoa ei ollut!

Komsomolskaja Pravda myös kyseli useilta hallinnon vakiopropagandisteilta, kuten politologi Sergei Markovilta, miten lennokki-iskuun tulisi suhtautua.

– Meidän ei tulisi reagoida lainkaan! Tämä lennokkihyökkäys oli odotettavissa, kuului Markovin vastaus

Kenraalieversti evp. Leonid Ivašov taas katsoi, että ”tulee luoda täysin uusi lennokkien vastainen ilmatorjuntajärjestelmä”. Moskovan valtionyliopiston rikosprosessioikeuden laitoksen johtaja Leonid Golovko taas katsoi, että ”meidän täytyy vain voittaa”.

Talouslehti RBK taas antaa toimintaohjeita otsikon ”Miten toimia lennokkihyökkäyksen aikana?”.

– Jos olet kadulla, piiloudu tai hakeudu suojaan rakennuksen tai puun taakse.

Contrary to those claiming the Moscow drone attack was likely a false-flag op to rally Russians, the Kremlin v much tried to play them down. Ironically, that isn't proving successful, either, judging by @BBCSteveR's latest survey of the press. https://t.co/LijYlTZHlu

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) May 31, 2023