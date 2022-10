Professorin mukaan koronakuolemat saataisiin laskuun kahdella tavalla

Tutkijat ovat pitäneet koronaviruksen uutta epidemia-aaltoa talvella lähes väistämättömänä.

Viruksen aiheuttama taudinkuva on huomattavasti lievempi kuin pandemian alussa rokotteiden ja aiempien infektioiden kerryttämän suojan seurauksena, mutta korona on edelleen monta kertaa tappavampi esimerkiksi influenssaan verrattuna.

Omikronin uudet alamuunnokset ovat lisäksi herättäneet huolta, sillä ne pystyvät kiertämään ainakin osittain aiempaa suojaa ja leviävät herkästi.

Baylorin yliopiston professori ja lääkäri Peter Hotez huomauttaa, että koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen menehtyy edelleen noin 400 amerikkalaista joka päivä. Hänen mukaansa kuolemantapaukset on selitettävissä nimenomaan koronalla eikä esimerkiksi sillä, että muun syyn vuoksi menehtyneellä henkilöllä olisi ollut samanaikaisesti tartunta.

– Myös vakavia tautitapauksia on yhä enemmän, mikä tarkoittaa suurinta riskiä pitkäaikaisille oireille. Kyse ei ole siis vain kuolemantapausten määrästä, professori tviittaa.

Hänen mukaansa tautiin kuolee liian paljon potilaita sen vuoksi, että Paxlovid-viruslääkettä ei anneta vieläkään riittävän usein iäkkäämmille potilaille. Professori harmittelee lisäksi sitä, että liian harva amerikkalainen on hankkinut päivitetyn rokotteen, joka suojaa useilta koronan viruskannoilta.

– Tarpeeksi moni amerikkalainen ei tiedä, että suoja sairaalahoidon riskiä vastaan putoaa 4–5 kuukautta edellisen tehosteannoksen jälkeen. Tehoste on syytä ottaa mahdollisimman pian, Peter Hotez sanoo.

Tutkijoiden havaitsemat uusimmat muunnokset muistuttavat omikronia, joten bivalenttiin rokotteeseen sisältyvä suoja BA.5-viruskantaa vastaan voi auttaa myös niitä vastaan.

Professori lisäksi korostaa muiden rokotusten tärkeyttä vakavien tautien ennaltaehkäisyssä.

– Olen hyvin huolissani nousevasta rokotevastaisesta aktivismista Yhdysvalloissa, joka on leviämässä koronarokotteista kaikkiin lapsuudenaikaisiin rokotteisiin ja aikuisten influenssarokotuksiin, Hotez sanoo.

