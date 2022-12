Professori: Länsimaissa on ylitulkittu Kiinan tapahtumia

Kiinan protestit ja mielenosoitukset ovat hyvin harvinaisia ja siksi on ymmärrettävää, että tämänhetkistä liikehdintää on verrattu vuoden 1989 laajoihin ja väkivaltaisesti tukahdutettuihin mielenosoituksiin, toteaa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen professori Lauri Paltemaa.

Viime viikonloppuna alkaneet koronarajoitusten vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet Kiinassa tällä viikolla. Taustalla on myös tyytymättömyyttä kommunistiseen puolueeseen. Kiinan talous sakkaa ja kontrolli on tiukentunut. Kiinan varapääministeri Sun Chunlanin keskiviikkoiset kommentit voivat tarkoittaa kuitenkin sitä, että Kiina mahdollisesti höllentää koronalinjaansa. Myös monet kaupungit aikovat purkaa koronasulkuja.

Lauri Paltemaa katsoo, että länsimaissa ja länsimaisissa medioissa on saatettu hieman ylitulkita Kiinan viime päivien tapahtumia ja niiden mahdollisia vaikutuksia maan hallintoon ja kommunistiseen puolueeseen.

– Selviä yhtäläisyyksiä on vuoden 1989 tapahtumiin. Mutta tämä (länsimaiden tulkinta) on lähtenyt hieman laukalle sillä tavalla, että ei Kiinan poliittinen järjestelmä sorru siihen, että muutama tuhat ihmistä osoittaa mieltään kaduilla pari päivää, hän sanoo Verkkouutisille.

– Kiinan kommunistinen puolue tarrautuu valtaan niin kuin juoppo viinapulloon. Puolue taistelee viimeiseen asti valta-asemansa puolesta, jos se vaan pysyy yhtenäisenä.

Paltemaan mukaan järjestelmän sortuminen on tällä hetkellä hyvin kaukainen asia.

– Se on tietenkin mahdollista, sitä en kiistä. Mutta paljon enemmän pitää tapahtua, jotta tilanne alkaisi eskaloitua enemmän.

Kiina palauttaa Kurin

Hänen mielestään tämänhetkisillä protesteilla ei ole juurikaan mahdollisuutta muuttua pysyvimmiksi tai laajemmiksi, kun otetaan huomioon toimenpiteet, joihin Kiinan viranomaiset ovat jo ryhtyneet.

– Joidenkin kuvien mukaan siellä on jo tuotu tankit kaduille joissakin kaupungeissa.

Paltemaa korostaa, että Kiinan hallinto käyttää enemmän rahaa sisäiseen turvallisuuteen kuin kansalliseen puolustukseen.

– Turvallisuudesta vastaavilla ministeriöillä on paljon resursseja tukahduttamistoimiin, ja maan hallinto on jo ilmaissut Kansan Päivälehden sivuilla aikovansa palauttaa kurin. Näin on luettavissa rivien välistä.

– Protestit kyllä laajenisivat, jos se sallittaisiin. Mutta nyt sitä ei ole sallittu. Minä luulen, että kommunistinen puolue ja hallinto eivät anna niille tilaa.

Hänen mukaansa tilanteen eskaloituminen vaatisi jonkinlaisen valtataistelun kommunistisen puolueen johdossa, minkä seurauksena poliisi ei tietäisi, miten toimia. Tämä skenaario on kuitenkin juuri nyt hyvin epätodennäköinen.

Paltemaa siteeraa poliisitoimea johtavaa keskuskomitean poliittisten ja lakiasioiden komissiota, jonka mukaan ”meidän täytyy määrätietoisesti taistella kaikkea vihamielisten voimien soluttautumista ja sabotaasia vastaan”.

– Tässä määritellään nämä mielenosoitukset ulkoa ohjatuksi vihamieliseksi toiminnaksi ja sabotaasiksi. Sehän tarkoittaa tietysti sitä, että voidaan toimia näitä vastaan tilanteen mukaisesti.