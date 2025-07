Professori IL:lle: Leikkauksista on levinnyt väärää käsitystä

Plastiikkakirurgian professori Virve Koljonen sanoo Iltalehdelle, että julkisuudessa on esiintynyt vääriä väitteitä siitä, että vatsan muotoiluleikkauksia eli abdominoplastioita saisi yhä harvemmin julkisessa terveydenhuollossa. Tämä ei hänen mukaansa pidä paikkaansa.

– Hallitusohjelman leikkaukset eivät ole aiheuttaneet leikkauskriteerien kiristämistä, Koljonen sanoo IL:lle.

Väärä käsitys syntyi hallituksen kehysriihen päätöksestä rajata erikoissairaanhoidon palveluvalikoimaa. Esimerkkinä mainittiin ”estetiikkaa lähenevä plastiikkakirurgia”. Rajauksen tekeminen osoittautui kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriössä mahdottomaksi.

– Se (määritelmä) on aiheuttanut paljon murhetta, ja vaikka se on kumottu, se on jäänyt ihmisille mieleen, Koljonen sanoo.

Abdominoplastiassa poistetaan ylimääräistä ja haittaavaa löysää ihoa. Sitä voi tulla esimerkiksi raskauden tai laihtumisen takia. Leikkaus voidaan tehdä julkisella puolella, jos esimerkiksi merkittävän painonpudotuksen jälkeen ylimääräinen iho aiheuttaa selvästi toiminnallisia tai terveydellisiä ongelmia.

Koljonen sanoo IL:lle, että leikkauskriteerit on tehty ennen nykyistä hallitusta.

– On hullu ajatus, että hallitus määräilisi lääkäreitä, hän sanoo.

– Ammattihenkilölain perusteella potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja hoidosta päättää laillistettu lääkäri, hän lisää.