Professori ihmettelee Ylellä uutta puolustuslinjaa: Merkitys mitätön

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Janne Mäkitalo kummastelee Ylen haastattelussa Venäjän joukkojen Ukrainassa rakentama puolustuslinjaa. Wagner-palkkasotilasyhtiön johtaja Jevgeni Prigožinin kertomasta linjasta käytetään nimitystä Wagner-linja.

200-kilometriseksi suunnitellusta linjasta on tähän mennessä rakennettu vasta muutama kilometri. Linja koostuu 90 senttimetrin korkuisista betonikartioista ja panssariestekaivannoista.

Kahteen riviin asetellut kartiot eivät ole upotettuja maahan. Tästä syystä ne eivät Mäkitalon mukaan aiheuta Ukrainan joukoille estettä, sillä ne voi siirtää helposti syrjään.

– Kun Suomeen rakennettiin välirauhan aikana Salpa-linjaa, estekivien piti olla 1,4 – 1,8 metrin kokoisia, ja niistä kolmasosa piti upottaa maahan, että ne pysyvät tukevasti paikallaan vaikka panssari yrittää niitä kaataa, Mäkitalo sanoo.

Panssariesteiden taakse ei ole valmisteltu jalkaväen tuliasemia. Se myös rakennetaan viivasuoraan, vaikka oikeaoppisesti ne tulisi Mäkitalon mukaan rakentaa sahalaitakuvioon siten, että suoja-asemat sijaitsevat suunnanmuutosten kohdalla.

Kaivanto puolestaan on alle kaksi metriä syvä.

Näiden seikkojen vuoksi Mäkitalo kuvaa linjan vaikutusta mitättömäksi ja hidastustehoa korkeintaan muutamaksi kymmeneksi minuutiksi, vaikka se rakennettaisiinkin suunnitellun pituiseksi. Sen sijaan hän arvelee, että sen tarkoitus on antaa henkistä apua.

– Ehkä siellä on aktiivinen paikallinen komentaja, joka haluaa selkänojan ja suojan, joka henkisesti tukee näitä pakko-otettuja Donetskin ukrainalaisia ja venäläisiä mobilisoituja, professori pohtii.

Video from Prigozhin’s RIA FAN showing a Russian (allegedly Wagner) MDK-3 vehicle digging a trench and Wagner engineers emplacing tank obstacles in Luhansk Oblask. https://t.co/P78ETnDuks pic.twitter.com/EHwt26Kvuj

— Rob Lee (@RALee85) October 11, 2022