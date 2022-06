Professori ihmettelee väitteitä Venäjän menestyksestä: Hyökkäys on jämähtänyt

St Andrewsin yliopiston strategiaopin professori Phillips O’Brien ihmettelee Twitterissä väitteitä Venäjän sotamenestyksestä. Hänen mukaansa hyökkääjän etenemisen hitaus ja läpimurtojen puuttuminen ovat merkkejä epäonnistuvasta hyökkäyksestä.

O’Brien mukaan hyökkääjän eteneminen on ollut hyvin hidasta, eivätkä tykistön iskut eivät ole saaneet aikaan läpimurtoa. Hänen mukaansa hyökkääjä on edennyt nopeimmillaan alle kilometrin päivässä. Myös Ukrainan onnistuneet vastahyökkäykset ovat hänen mukaansa merkki Venäjän hyökkäyksen hidastumisesta.

– En voi painottaa tätä riittävästi, liikkeen puute ja kyvyttömyys tehdä/ylläpitää läpimurtoja ovat merkkejä epäonnistuvasta hyökkäyksestä. Tätä ei missään nimessä pidä esittää, kuten se joissain lehdissä on tehty, Venäjän onnistuneena hyökkäyksenä. Se on laskevan intensiteetin hyökkäys, O’Brien kirjoittaa Twitterissä.

O’Brien mukaan tiedot Venäjän kalustotappioista viittaavat siihen, että hyökkääjän käytettävissä olevien panssariajoneuvojen määrä on hyvin alhainen. Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että tuhotun kaluston määrä on niin suuri, että hyökkääjä ei kykene keskittämään voimiaan edetäkseen syvemmälle Ukrainaan.

– Ellei Venäjä kykene keskittämään voimiaan ja ylläpitämään hyökkäystä niin näyttää siltä, että Donbassin taistelu on muuttumassa asemasodaksi, jossa Venäjä saattaa (ehkä) kyetä valloittamaan pieniä alueita sieltä täältä, O’Brien kirjoittaa.

An early weekend update, building on this tweet thread of yesterday, this morning's sitrep from @GeneralStaffUA does have more elements of confidence on the situation stabilizing in the Donbas, that seem noteworthy (at least to me). https://t.co/rCxZtAaR8z

Unless the Russians are able to concentrate and maintain an offensive operation, really looks like Battle of Donbas has reached its static phase, with the Russians (maybe) able to take a few more areas here and there.

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) June 4, 2022