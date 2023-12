Professori hämmästelee Kremlin sisäpiiriläisen puheita: Mielipuolista

Tunnettu Venäjä-asiantuntija, Chicagon yliopiston professori Konstantin Sonin on nostanut esiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin valtakauden alussa vaikuttaneen ideologi Vladislav Surkovin tuoreita lausuntoja. Surkov sekaantui jo vuonna 2014 Venäjän tunkeutumiseen Ukrainaan.

Varapääministerinä ja presidentin apulaiskansliapäällikkönä toiminut Vladislav Surkov kirjoittaa kolumnissaan ”ukrainalaisesta sielusta”, jonka piirteiksi hän luettelee muun muassa ”taikauskoisuuden ja liiallisen runollisuuden”.

Surkov väittää Ukrainan poliittisen kulttuurin koostuvan ”taikureista ja velhoista”, jotka tekevät loitsujaan maanviljelijöille. Hän sanoo venäläisen kirjailija Nikolai Gogolin novellien kuvailevan tarkasti ukrainalaista kulttuuria.

Kremlin sisäpiiriläinen väittää monien Ukrainassa haaveilevan jo kolmannesta Minskin sopimuksesta, jota ei kuitenkaan ole tiedossa.

– Venäjä on nyt kärsimätön osallistuja suuressa kamppailussa, mikä tulee vaatimaan veronsa. Ymmärtäkää tämä, pakanat. Ensi vuonna tapahtuu ukrainalaisen feikkivaltion romuttuminen ja hajoaminen, Vladislav Surkov kirjoittaa.

Professori Konstantin Sonin vertaa tekstiä Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedevin ilmeisesti osin humalassa kirjoitettuihin vuodatuksiin sosiaalisessa mediassa.

– Tämä on mielipuolisuuden aivan uusi taso. Kun kirjoitimme ”degeneroituneesta autokratiasta”, niin tarkoitimme instituutioita emmekä ihmisiä, Sonin kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

