Professori Gaza-kiistasta: Israelia ei ole edes yritetty painostaa

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola on samoilla linjoilla eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) kanssa sen suhteen, että Palestiinan valtion tunnustaminen vahvistaisi palestiinalaishallintoa (PA) eikä Gazaa hallitsevaa terroristijärjestö Hamasia.

Halla-ahon mukaan monet ihmiset vaikuttavat löytävän aina syyn sille, miksi tunnustaminen pitäisi tehdä vasta myöhemmin. Puhemies arvioi tunnustamiselle olevan järkeviä perusteluita, vaikka ei kannatakaan sitä henkilökohtaisesti.

– Huomautan myös, että ne, joiden mielestä ”juuri nyt” ei pidä tunnustaa Palestiinaa, eivät ole halunneet tehdä sitä missään vaiheessa kuluneiden 30 vuoden aikana. Heidän mielestään koskaan ei ole oikea hetki tunnustaa Palestiinaa. Tämäkin on oikeutettu positio, mutta sen voisi sanoa ääneen sen sijaan, että käytetään Hamasin terrori-iskua verukkeena, Jussi Halla-aho totesi.

Hannu Juusolan mukaan Palestiina olisi pitänyt tunnustaa silloin, kun sillä oli yksiselitteinen ”hallitus” eli PA. Järkevintä tunnustaminen olisi ollut painostuskeinona 1990-luvulla, kun neuvottelut jumittuivat. Professori huomauttaa, että Hamas oli vielä tuolloin pieni tekijä.

– Viimeksi yhteishallitus oli Hamasin vaalivoiton jälkeen, mutta kansainvälinen yhteisö alistui Israelin ja Yhdysvaltain kantaan sen eristämisestä, vaikka uusi hallitus oli valmis pitämään kiinni sopimuksista. Tätähän Tony Blair ja Martti Ahtisaari myöhemmin harmittelivat, Hannu Juusola sanoo Verkkouutisille.

Palestiinaa ei voi pitää suvereenina valtiona, sillä Israel käytännössä hallitsee tällä hetkellä koko sen aluetta. Professori kutsuu tätä yhden valtion todellisuudeksi. Yhdysvaltain linjaa presidentti Joe Bidenin aikana voi pitää suurelta osin samansuuntaisena kuin nykypresidentti Donald Trumpin kaudella.

Erimielisyys länsimaissa liittyy lähinnä siihen, voisiko tunnustaminen olla yksi keino vaikuttaa Israeliin.

– Halla-aholla, meillä kaikilla Suomessa ja EU:ssa on taipumus vähätellä meidän potentiaalista voimaamme ja sanoa, että kaikki on vain kiinni USA:sta. Halla-aho sanoo, että Israel ei välitä painostuksesta. Se johtuu vain siitä, että me emme todellakaan ole sitä painostaneet, Hannu Juusola sanoo.

Hänen mukaansa kahden valtion mallia on nykyisellään hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta toteuttaa. Yrittämisellä olisi sen vuoksi kiire.

Jos malli ei toimi, olisi seuraava looginen askel siirtyä vaatimaan kansalaisuuden myöntämistä kaikille palestiinalaisille. Hannu Juusolan mukaan tämä tarkoittaisi pyrkimystä yhden valtion malliin, kuten toimittiin Etelä-Afrikassa. On epäselvää, onko tähän laajempaa valmiutta.

Israelin halua pitää kiinni 1900-luvun sodissa valtaamistaan alueista ei voi Juusolan mukaan selittää pelkästään turvallisuuspolitiikalla, vaan kyse on ennen kaikkea sionismin ytimeen kuuluvasta ideologiasta.

– Halla-aho on oikeassa siinä, että Israel olisi mahdollisesti ollut vielä 1967–1968 valmis luopumaan osasta miehitettyjä alueita osana rauhansopimusta arabimaiden kesken. Mutta palestiinalaiskysymystä se ei olisi ratkaissut, eikä siihen ollut mitään halua, Hannu Juusola toteaa.

