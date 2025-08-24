Presidenttiparille intistä tutut polkupyörät

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi tänään Instagram-tilillään, että hän ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb ovat saaneet uudet polkupyörät. Päivityksestä päätellen pyöriä on jo päästy testaamaan.

– Kesän viimeinen viikonloppu Kultarannassa. Kelpasi käydä pyöräilemässä uusilla pyörillä. Intin klassikot, presidentti kirjoittaa päivityksessään.

Stubbin julkaisemassa kuvassa näkyy kaksi Helkaman Jääräri -polkupyörää. Malli on ollut Suomen puolustusvoimien käytössä jo vuosikymmeniä.

Ruotuväen mukaan Helkaman Jääkäri -polkupyörä on ominaisuuksiltaan äärimmäisen käytännöllinen. Pystyn ajoasennon ansiosta pyörästä pääsee helpommin seisomaan, pyörä kantaa pehmeämmässäkin maastossa ja tarakalle ja tangon väliin on helppo kuormata tavaraa.

Mallin myös kerrotaan kestävän käytössä hyvin pitkään, koska kaikki osat voidaan vaihtaa ja varaosia on saatavilla hyvin.

Presidenttiparin polkupyörissä näkyy kuitenkin yksi selkeä ero armeijan vastaaviin malleihin; pyörät on merkitty laatoilla TP, eli tasavallan presidentti, ja TPP, eli tasavallan presidentin puoliso.