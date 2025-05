Presidenttipari vastaanottaa vapputervehdyksiä

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb ottavat tänään vastaan perinteisiä vapputervehdyksiä, kerrotaan presidentin kanslian tiedotteessa.

Tervehdykset vastaanotetaan Presidentinlinnan etupihalla kello 9.30 alkaen. Ensimmäisenä presidenttiparille luovutetaan Folkhälsanin Vappukukka-rintamerkki. Vappukukka on Suomen vanhin edelleen myytävä hyväntekeväisyysmerkki. Rintamerkin tuotto käytetään lasten ja nuorten hyväksi.

Seuraavaksi tervehdyksensä presidenttiparille tuo Suomen Työväen Musiikkiliitto. Tervehdyksen esittää Ikaalisten Nuoriso-orkesterin ja Hämeenkyrön Puhallica-orkesterin yhteiskokoonpano.

Viimeisenä tervehdysvuorossa ulkona on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, Akademiska Sångföreningenin ja Ylioppilaskunnan Laulajien kuorojen tervehdys.

Tilaisuus jatkuu Presidentinlinnassa Aalto-yliopiston opiskelijoiden tervehdyksellä. He luovuttavat presidenttiparille Wappulehti Äpyn. Yleisö on tervetullut seuraamaan tilaisuuden ulkoilmaosuutta Kauppatorilta ja Pohjoisesplanadilta käsin, mikäli sää on suotuisa.