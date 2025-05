Presidenttipari muuttaa kesäksi Kultarantaan

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb siirtyvät perjantaina kesäksi virka-asunnolle Kultarantaan.

Naantalin kaupunki järjestää presidenttiparille tervetulovastaanoton venesatamassa Killan laiturilla kello 18. Vastaanoton yhteydessä presidentti Stubb ja rouva Innes-Stubb tapaavat myös yleisöä.

Naantalissa Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen tasavallan presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1920. Kultarannan päärakennuksen, vuonna 1916 valmistuneen graniittilinnan rakennutti maanviljelysneuvos Alfred Kordelin, ja sen on suunnittelut arkkitehti Lars Sonck.

Kultarannan huvilatilaan kuuluu laaja puistoalue ja hyötypuutarha, jossa viljellään kukkia ja vihanneksia.

Alkukesän suurin tapahtuma on presidentti Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut 16.–17. kesäkuuta.

Kesällä myös yleisö voi tutustua Kultarannan puistoon ja veistosnäyttelyyn. Lisäksi Naantalin matkailu järjestää opastettuja kierroksia puistoalueelle.

Kultarannan puistossa on tänä kesänä esillä veistosnäyttely Kerrostumia, joka järjestetään yhteistyössä Alfred Kordelinin säätiön kanssa. Näyttely avataan perjantaina 30. toukokuuta ja se on avoinna yleisölle 31. elokuuta asti. Näyttelyssä on teoksia seitsemältä nykykuvanveistäjältä, jotka hyödyntävät töissään erityisesti puuta ja kiveä.

Naantalin musiikkijuhlien puistokonsertti järjestetään kahden vuoden tauon jälkeen Kultarannassa perjantaina 6. kesäkuuta. Konsertissa esiintyy 100 vuotta täyttävä tanssiorkesteri Dallapé solistinaan Juha Hostikka. Vuonna 1925 perustettu Dallapé on Euroopan vanhin koko ajan toiminnassa ollut viihdeorkesteri.

Kultarannan päärakennuksen ja puiston peruskorjaus valmistui lokakuussa 2024.