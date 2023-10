Presidenttikisa käydään Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston välillä – Tältä näyttävät Ylen ja HS:n gallupit

Helsingin Sanomien gallupin mukaan Pekka Haavisto (vihr.) on suosituin ehdokas. Häntä äänestäisi 28 prosenttia tutkimukseen osallistuneista, jos presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestettäisiin nyt.

Toiseksi suosituin on kokoomuksen tuleva ehdokas Alexander Stubb. Häntä äänestäisi nyt 17 prosenttia vastanneista.

Jos HS:n gallupin kärjessä olevat Haavisto ja Stubb olisivat toisella kierroksella vastakkain, kisasta tulisi tutkimuksen perusteella hyvin tiukka. Haavistoa äänestäisi siinä tilanteessa 51 prosenttia vastanneista, Stubbia 46 prosenttia. Kolme prosenttia ei vielä osannut sanoa kantaansa.

Haaviston ja Stubbin suosiossa on selvä kaula seuraaviin ehdokkaisiin. Kolmanneksi suosituin ehdokas HS-gallupin mukaan on Olli Rehn (kesk.) 10 prosentin kannatuksella. Jussi Halla-aho (ps.) on hänen kannassaan yhdeksän prosentin kannatuksella.

Mika Aaltola saa kahdeksan prosentin ja Li Andersson (vas.) kuuden prosentin suosion. Jutta Urpilainen (sd.) olisi nyt kolmen prosentin valinta.

Niin ikään Ylen uutisten presidenttikyselyn perusteella vaalien voitto ratkeaa Haaviston ja Stubbin välillä. Kaksikko on kannatuksessa omalla kymmenluvullaan Taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä, vaalien ensimmäistä kierrosta mukailevassa osassa. Haavistoa kannattaa 29 prosenttia vastaajista ja Stubbia 22 prosenttia.

Kyselyssä kolmanneksi yltää Rehn (14 %), neljänneksi suosituin on Mika Aaltola (10 %). Perässä tulevat Halla-aho (8 %), Andersson (7 %) ja Urpilainen (3 %).

Presidentinvaalien toista kierrosta jäljittelevässä osassa Haaviston ja Stubbin kannatus on käytännössä tasan. Haavisto on Ylen mittauksessa niukasti suositumpi prosenttiosuuksin 51–49. Näissä luvuissa ei ole mukana vastaajia, jotka eivät osanneet kertoa ehdokastaan.

Helsingin Sanomien tutkimuksen toteutti Kantar Public. Tutkimusaineisto kerättiin 6.-12.10.2023. Tutkimusta varten haastateltiin 1 017 henkilöä Kantarin Kanava-internetpaneelissa. Otos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Otos edustaa 18 vuotta täyttänyttä väestöä poislukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ylen uutisten kyselyn teki Taloustutkimus puhelinhaastatteluina satunnaisotannalla. Kohderyhmänä olivat 18–79-vuotiaat suomalaiset. Kyselyajankohta oli 4.–9. lokakuuta. Ensimmäiseen kysymykseen (vaalien 1. kierros) vastasi 1 368 vastaajaa eli 90 prosenttia tutkimukseen osallistuneista, joita oli yhteensä 1 516. Kyselyn virhemarginaali on 95 prosentin luotettavuustasolla koko otoksesta suurimmillaan noin 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.