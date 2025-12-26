Presidenttien tapaaminen vahvistui – Ukrainan rauhasta keskustellaan Mar-a-Lagossa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin tapaaminen on vahvistettu, uutisoi Financial Times. Presidentit tapaavat viikonloppuna Trumpin omistamassa Mar-a-Lagon kartanossa Yhdysvaltojen Floridassa. Ukrainalaiset vahvistavat tapaamisen, mutta Valkoinen talo ei ole vielä kommentoinut asiaa.

Zelenskyi ilmoitti aikaisemmin tapaninpäivänä tapaavansa Trumpin lähiaikoina. Ukrainan presidentti keskusteli joulupäivänä Ukrainan rauhanprosessista Yhdysvaltojen erityislähettilään Steve Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa. Ukrainan valtuuskuntaan kuuluvan Serhi Kyslytsjan mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmat ovat merkittävästi lähentyneet toisiaan, FT kertoo.

Perjantaina toimittajille tapaamista kommentoinut Zelenskyi kertoi ainakin Ukrainan turvatakuiden olevan presidenttien tapaamisen agendalla. Myös Yhdysvaltojen osallistumisesta Ukrainan jälleenrakennukseen tullaan keskustelemaan viikonloppuna, ja Zelenskyin mukaan maiden taloudellisesta yhteistyöstä kaavaillaan useita sopimuksia.

Zelenskyi aikoo FT:n mukaan nostaa esille myös Ukrainalle vaikean kysymyksen alueluovutuksista. Trumpin hallinto on ajoittain antanut ymmärtää olevansa valmis joidenkin alueiden luovuttamiseen Venäjälle, mutta Ukraina ja useat eurooppalaiset valtiot ovat pitäneet alueluovutuksia mahdottomina myönnytyksinä.