Presidentti tiesi riskin – lähti silti sotaan

Wall Street Journal (WSJ) kertoo, että Yhdysvaltojen puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja kenraali Dan Caine kertoi ennen sotaa presidentti Donald Trumpille, että Yhdysvaltojen hyökkäys Iraniin saattaisi saada Iranin sulkemaan Hormuzinsalmen, joka on maailman merenkulun tärkein ”pullonkaula”.

Trump oli tietoinen riskeistä, mutta päätti silti jatkaa, koska uskoi Iranin islamilaisen hallinnon kaatuvan ennen salmen sulkemista. Lisäksi hän oli vakuuttunut, että Yhdysvallat murtaisi merisaarron, jos Iran sitä yrittäisi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Nyt Iran on kuitenkin sulkenut Hormuzinsalmen estämällä miinoitustoimillaan ja lennokki- sekä ohjusiskukyvyllään tankkereiden liikenteen salmen läpi. Öljy- ja polttoainekuljetusten pysähtyminen on nostanut energian hintaa kaikkialla maailmassa.

Sota maksaa Yhdysvalloille miljardeja dollareja viikossa. Maa on jo menettänyt 13 sotilasta tehden tästä sotilaallisesta operaatiosta Trumpin presidentinkausien verisimmän. Lisäksi mainehaittaa on koitunut, kun amerikkalaisten omienkin esiselvitysten perusteella näyttää siltä, että se itse iski iranilaiseen tyttökouluun surmaten noin 175 henkeä, pääasiassa lapsia.

Enemmistö amerikkalaisista vastustaa sotaa. Lisäksi Trump on itse aiemmin vedonnut MAGA-kannattajakuntaansa puhumalla Yhdysvaltojen “ikuisten sotien” lopettamisesta. Sen sijaan hyökkäys Iraniin näyttää venyvän viikkojen ja mahdollisesti kuukausien pituiseksi.

Yhdysvaltojen liittolaiset Persianlahdella ovat WSJ:n diplomaattilähteiden mukaan raivoissaan. Nämä syyttävät Trumpin hallintoa siitä, että se on asettanut nämä maat Iranin tähtäimeen.

Samalla Persianlahden arabimonarkioiden maine ylellisenä liiketoiminnalle ystävällisenä keitaana kaoottisen alueen keskellä on pirstaleina. Erään lähteen mukaan Trump onkin nyt soitellut yksityisesti alueen eri johtajille viikon aikana.

Presidentti oli varoituksista huolimatta optimistinen

WSJ:n lähteiden mukaan presidentti Trump uskoi, että Yhdysvaltojen asevoimat kykenisi nopeaan ja ratkaisevaan voittoon, eikä Iranin hallinto kykenisi vastatoimiin. Eräs korkea hallintovirkamies kertoo, että Trump ja osa hänen neuvonantajistaan on ollut yllättyneitä siitä, kuinka laajoihin vastatoimiin Iranin hallinto on pystynyt.

Yhdysvaltojen onnistuneet iskut Iranin ydinlaitoksiin viime vuonna ja Venezuelan diktaattorin Nicolás Maduron kaappaaminen tammikuussa 2026 vakuuttivat Trumpin kenraali Cainen kyvyistä.

Kenraali Caine ja muut neuvonantajat olivat varoittaneet, että Hormuzinsalmen sulkeminen olisi yksi mahdollisuuksista. Salmen saarto voitaisiin kuitenkin murtaa siten, että Yhdysvaltain laivasto saaataisi öljytankkerit salmen läpi. Cainen mukaan Yhdysvallat voisi tuhota Iranin laivaston ja ohjusvarannot, joten vaaraa ei olisi.

Poimintoja videosisällöistämme

Nyt kuitenkin, kun salmi on lähes suljettu, Yhdysvaltain puolustusministeriö on huolissaan, että sen alukset joutuisivat Iranin alusten ja rannikkopuolustuksen kohteeksi. Erityisesti vaaran muodostavat Iranin lennokit ja ohjukset.

Lisäksi eräs hallinnon lähde kertoo lehdelle myös amerikkalaistiedustelun varoittaneen Trumpia, että Ali Khamenein surmaaminen saattaisi johtaa vielä kovemman linjan valtaannousuun Iranissa. Nyt näyttää niin tapahtuneen. Uusi ajatolla Mojtaba Khamenei edustaa isäänsä jyrkempää linjaa.

– Trumpin hallinto on potkaissut lujaa, mutta ei suinkaan tuhonnut herhiläisen pesää, sanoo Carnegie-instituutin Iran-asiantuntija Karim Sadjadpour WSJ:lle.

Sodan loppua ei ole näkyvissä eikä suunnitelmaa ole

Valkoisen talon ulkopuoliset Trumpin neuvonantajat ovat kehottaneet löytämään keinon irrottautumaan sodasta, mutta presidentillä ei ole välittömiä suunnitelmia lopettaa sitä. Iskut Irania ja sen vasallitoimijoita vastaan jatkuvat.

Perjantaina 13. maaliskuuta Trump sanoi lopettavansa sodan sitten, kun hän tuntee ”ytimissään”, että sen aika on. Hänen mukaansa sota on loppumassa “hyvin pian” ja kourallinen kohteita on vielä jäljellä. Toisaalta viime keskiviikkona Trump sanoi, että “Olemme voittaneet”.

Trumpia ja hänen hallintoaan arvostellaan kunnollisen suunnittelun ja harkinnan puutteesta.

– Heille ei ollut suunnitelmaa salmen kriisin varalta. Se tosiasia, että näillä tyypeillä ei ollut suunnitelmaa ennen sotaa, eikä vielä viikko sen käymisen jälkeenkään, on varsin järkyttävää, sanoi demokraattisenaattori Chris Murphy.

Puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan Hormuzinsalmen sulkeminen on vain ”pelkkää epätoivoa” eikä siitä tarvitse huolehtia. Hegseth myös uhosi, että Yhdysvallat on “voittamassa perusteellisesti, tuhoisasti ja armottomasti”.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tämän vakuudeksi Valkoinen talo ja puolustusministeriö Pentagon jakavat sosiaalisessa mediassa elokuvapätkillä höystettyjä videopätkiä ja meemikuvia Yhdysvaltojen voittamattomuudesta ja sotilaallisesti ylivoimasta.

Lehti huomauttaa, että yleensä sotavalmistelut kestävät viikkoja tai kuukausia. Suunnitelmapapereita laaditaan ja eri näkemyksiä kuullaan tiedusteluhenkilöiltä ja diplomaateilta. Asiaa käsiteltäisiin myös ministerien ja kansallisen turvallisuusneuvoston kanssa.

Nyt asiasta on päättänyt pieni ryhmä, johon ovat kuuluneet varapresidentti JD Vance, ulkoministeri Marco Rubio ja Hegseth. Neuvojen, tietojen ja ideoiden määrä on ollut rajallinen. Hallinnon virkamiesten mukaan suunnitelmata pidettiin pienessä piirissä, jotta Trump voisi tehdä nopeasti päätöksiä ja tietovuodot estää. Näin toimittiin myös syksyn ydinlaitosiskujen aikaan.