Presidentti Sauli Niinistö ei tiedä mitä aikoo ensi maanantaina

Sauli Niinistö on johtanut Suomea tasavallan presidenttinä 4384 päivää, karkauspäivät mukaan lukien. Karkauspäivälle osui myös hänen viimeinen lehdistötilaisuutensa tasavallan presidenttinä.

– Kansan kosketus kannustaa, hiveleekin. Se jättää pysyvät jäljet. Se syvenee virkakauden puitteissa ja vakiintuu. Kansan kosketus herättää kiitollisuutta siitä, että he ovat luottaneet minuun. Tämä tunne on nyt päällimmäisenä: kiitollisuus, Sauli Niinistö kuvaili tuntemuksiaan.

– Haluan kiittää kaikkia. Myös avustajiani. Kansan kosketus tuntuu. Se jää.

Niinistö arvioi käynnissä olevaa rajaturvallisuustilannetta ja siihen vastauksena tehtävää lainsäädäntötyötä muistellen ajanjaksoa vuoden 2015 lopulta alkuvuoteen 2016, kun Venäjän hallinto ensimmäistä kertaa käytti ihmisiä aseina.

– Otin esille vuonna 2016, etteivät kansainväliset sopimukset niitä tehtäessä ole tunnistaneet tällaista mahdollisuutta, että ihmisiä käytetään välineinä vahingon aiheuttamiseksi. Se on päättäjälle aika ahdistavakin kokemus. Liikkumavara on pieni.

Aiemmin samana päivänä uutisoitua Venäjän presidentti Vladimir Putinin puhetta siitä, että Venäjä vahvistaa asevoimiaan läntisillä alueillaan vastauksena Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen Niinistö kommentoi huomauttamalla, ettei ole seurannut Putinin puhetta. Hänhän oli samaan aikaan omassa tiedotustilaisuudessaan.

– Tuota hän on toistanut minun kuulteni jo vuodesta 2012 alkaen. Se on heidän käsityksensä omista tarpeistaan. Tämä on ollut koko ajan tiedossa, eikä siitä kannata pahemmin säikähtyä.

Ukrainan sodan tilanteesta Niinistö sanoi, että näyttää siltä, että tilanne on kääntynyt ja että Venäjä vaikuttaa varautuneen pitkään ja kuluttavaan sotaan. Hän uskoo, että Yhdysvaltain kongressiin jumiutunut apu Ukrainalle saadaan vielä ratkaistua. Niinistö kertasi maanantaina Pariisissa olleen kansainvälisen kiireesti Ukrainan tukemiseksi järjestetyn huippukokouksen tunnelmia ja vertasi niitä maaliskuuhun 2022, jolloin Eurooppa yllätti itsensäkin.

– Tyypillinen oli Suomen ja Pohjoismaiden yhden viikonlopun aikana syntynyt ratkaisu, jossa luovuttiin ajatuksesta, että sotaa käyvää maata ei auteta aseellisesti. Tuskin kukaan sitä silloin kyseenalaisti, se tuntui niin selvältä, Niinistö muisteli.

Niinistö on saanut kritiikkiä siitä, että piti yllä keskusteluyhteyttä Putiniin niinkin pitkään. Tätä kritiikkiä presidentti ei selvästi pitänyt kovin hyvin perusteltuna. Hän muisteli vuonna 2014 maanpuolustuskurssin avajaisissa lausumaansa kuuluisaa vertausta ”kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni” oli huomiona aikansa painokkaimpia.

Niinistöltä kysyttiin kansanedustaja Pekka Toverin (kok.) tuoreesta haastattelusta, jossa Toveri sanoi HS:lle, että Suomen itsenäinen puolustus on ollut myytti.

– Jos ajattelee niitä vuosia, kun meillä lennettiin [neuvostovalmisteisilla hävittäjillä] Migeillä, niin saattaahan se pitää paikkansa.

Niinistö jatkoi, että Suomi on hankkinut sen jälkeen kyvykkyyksiä esimerkiksi Hornet-kaupoilla ja muutoinkin kylmän sodan päätyttyä on Suomen menettely Euroopassa ollut aivan omaa luokkaansa.

Seuraajalleen kuuluvia asioita, kuten Putinin mahdolliseen puheluun vastaamista, Niinistö ei juuri halunnut kommentoida.

Alexander Stubb astuu tasavallan presidentin virkaan perjantaina. Niinistö ja Stubb saapuvat yhdessä Presidentinlinnasta Eduskuntatalolle, missä tasavallan presidentti Sauli Niinistö tarkastaa kunniakomppanian ennen kuin he siirtyvät eduskunnan täysistuntoon.

Eduskunnan täysistunnossa väistyvä tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää eduskunnalle puheen. Täysistunnon jälkeen presidentit siirtyvät Eduskuntatalon edustalle, missä uusi tasavallan presidentti Alexander Stubb tarkastaa kunniakomppanian.

Kunniakomppanian tarkastuksen jälkeen presidentit siirtyvät takaisin Presidentinlinnaan, jossa he puolisoineen tervehtivät yleisöä Linnan parvekkeelta noin kello 13.10.

Mutta entä sen jälkeen? Mitä Sauli Niinistö aikoo tehdä ensi maanantaina?

– Ei aavistustakaan, Niinistö sanoi.

– Olen kaksitoista vuotta joka aamu ja joka ilta ajatellut, mitä tapahtuu. Jos nyt ei tarvitsisi tehdä niin. Olen tyytyväinen, jos saan aamulla miettiä, että mitä kivaa tänään tapahtuu.