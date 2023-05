Presidentin mukaan Ukraina tarvitsee lisää aikaa vastahyökkäykseen

Presidentti Volodymyr Zelenskyi toteaa Ukrinformin mukaan, että Ukraina tarvitsee enemmän aikaa aloittaakseen kauan odotetun vastahyökkäyksen, koska armeija odottaa luvatun avun saamista lännestä.

– (Sillä, mitä meillä jo on), voimme mennä eteenpäin ja mielestäni menestyä. Mutta menetämme paljon ihmisiä. Minusta sitä on mahdotonta hyväksyä. Joten meidän on odotettava. Tarvitsemme vielä hieman enemmän aikaa, Zelenskyi sanoi.

Hänen mukaansa Ukrainan armeija tarvitsee edelleen joitakin asioita, mukaan lukien panssaroituja ajoneuvoja, jotka saapuvat pienissä erissä.

Samalla presidentti ilmaisi luottamuksensa siihen, että Ukrainan armeija voi edetä varoittaen jäätyneen konfliktin riskeistä, johon Venäjä hänen mukaansa luottaa.

Zelenskyi korosti, että he eivät voi painostaa Ukrainaa antamaan alueitaan.

– Miksi minkään maailman maan pitäisi antaa (Vladimir) Putinille alueensa?

Zelenskyi torjui myös pelot Yhdysvaltain tuen menettämisestä, jos presidentti Joe Bideniä ei valita uudelleen vuonna 2024. Hänen mukaansa Ukrainalla on edelleen kahden puolueen tuki Yhdysvaltain kongressissa.

– Kuka tietää, missä olemme (kun vaalit ovat)? Uskon, että voitamme siihen mennessä.

Zelenskyi totesi, että länsimaiset pakotteet vaikuttavat Venäjän puolustusteollisuuteen mainiten ohjusvarastojen hupenemisen ja tykistöpulan.

– Heillä on vielä paljon varastossaan, mutta … näemme jo, että he ovat vähentäneet päivittäistä pommitusta joillakin alueilla.

Moskova oli kuitenkin löytänyt keinoja ohittaa jotkin toimenpiteet Zelenskyi totesi ja kehotti maita ottamaan kohteeksi ne, jotka auttavat Venäjää kiertämään pakotteita.

Zelenskyi myös tyrmäsi jälleen Venäjän syytökset siitä, että Ukraina olisi ollut viime viikolla Kremliin kohdistuneen väitetyn drone-hyökkäyksen takana. Hän sanoi uskovansa, että ilmeinen hyökkäys olisi voinut olla Venäjän itsensä toteuttama false flag -operaatio.

– He etsivät jatkuvasti jotain, joka oikeuttaisi sanoa ”Te teette tämän meille, joten me teemme sen teille”. Mutta se ei toiminut. Se ei toiminut edes heidän kotimaansa yleisölle. Jopa heidän omat propagandistinsa eivät uskoneet siihen, koska se näytti hyvin, hyvin keinotekoiselta, Zelenskyi sanoi.