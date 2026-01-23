Verkkouutiset

Suomalaisista 43 prosenttia arvioi, että EU:lla on liikaa vaikutusvaltaa maan taloutta ja työllisyyttä koskevissa asioissa., STR / LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Presidentillä sopivasti valtaa, EU ja suuryritykset saavat eniten arvostelua

  • Julkaistu 24.01.2026 | 00:05
  • Päivitetty 23.01.2026 | 11:23
  • Politiikka
Kysely selvitti kansalaisten näkemyksiä eri tahojen vaikutusvallasta maan talouteen.
Suomalaisista kaksi viidestä (43 prosenttia) arvioi EU:lla ja suuryrityksillä (42 prosenttia) olevan liikaa vaikutusvaltaa maan taloutta, työllisyyttä ja kilpailukykyä koskevissa asioissa, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreesta Ilmapuntari-tutkimuksesta.

Noin kolmannes väestöstä on sitä mieltä, että maan hallituksen (36 prosenttia), median (33 prosenttia), pääministerin (32 prosenttia), työantajajärjestöjen (32 prosenttia) ja luonnonsuojelijoiden (31 prosenttia) valtaa näissä asioissa olisi karsittava.

Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä eri tahojen vaikutusvallasta maan taloutta, työllisyyttä ja kilpailukykyä koskevissa asioissa. Kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä siitä, onko tahoilla vaikutusvaltaa mainittuihin asioihin, liikaa, sopivasti vai liian vähän.

Yleisin vastaus on, että eri tahoilla on vaikutusvaltaa sopivasti kysytyissä asioissa. Esimerkeiksi käyvät tasavallan presidentti (71 prosenttia) ja eduskunta (63 prosenttia). Liian vähän valtaa omaavien lista on kansalaismielipiteen perusteella lyhyt: kaupungit ja kunnat (33 prosenttia) sekä hyvinvointialueet (32 prosenttia).

Mielipiteet vaikutusvallan kohdallaan olosta ovat jonkin verran muuttuneet vuoden 2020 syksystä. Aiempaa suurempi osa kansalaisista kokee maan hallituksella ja pääministerillä olevan liikaa vaikutusvaltaa talous- ja työllisyysasioissa. Ay-liikkeeseen kohdistuva kritiikki vallan kahmimisesta on laimentunut. Nykyisin aiempaa useampi soisi ammattiyhdistysliikkeelle lisää vaikutusmahdollisuuksia.

Uusimmat
