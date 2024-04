Posti aloittaa muutosneuvottelut: jopa 300 työtehtävän vähennys edessä

Posti aloittaa muutosneuvottelut, joiden arvioidaan johtavan enintään 295 työtehtävän vähennykseen, yhtiö tiedotti torstaina.

Yhtiön mukaan muutosneuvottelujen tarve perustuu vähentyneeseen asiakaskysyntään. Muutosneuvotteluiden piirissä on 1319 henkilöä.

Posti suunnittelee Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -liiketoimintaansa kuuluvien yritys- ja kuljetuspalveluiden uudistamista.

– Asiakkaamme odottavat jatkuvasti paranevia palveluita ja erinomaista kustannustehokkuutta. Meidän on tehostettava toimintaamme ja organisoitava sitä uudelleen, jotta voimme varmistaa joustavan ja entistä tehokkaamman kuljetusverkoston, yhtiö ilmoitti tiedotteessa.

Postin mukaan talouden heikko suhdanne on vaikuttanut siihen, että kuljetettavien lähetysten kokonaisvolyymeissä on toistaiseksi tapahtunut merkittävää laskua. Joustava tuotantorakenne on yhtiön mukaan välttämättömyys tehokkaalle toiminnalle.

– Talouden yleiset näkymät ja laskusuuntaiset kuljetusmäärät vahvistavat tarvetta kuljetusverkostomme kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. Tämä edellyttää myös nykyisten toimintamallien ja työtehtävien tarkastelua, ja joudumme käynnistämään muutosneuvottelut. Pyrimme parhaamme mukaan tukemaan henkilöstöämme tässä haastavassa muutostilanteessa, sanoo tiedotteessa Ari Olli, joka vastaa yritys- ja kuljetuspalveluista Postin Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -liiketoiminnassa.

Postin mukaan suunnitellulla uudistuksella ei ole vaikutusta asiakkaisiin tai palveluihin.

Muutosneuvottelut eivät koske Postipalvelut-liiketoimintaa eivätkä Transvalin varasto- tai sisälogistiikkapalveluita. Posti työllistää Suomessa noin 15000 henkilöä.