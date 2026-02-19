Pörssisähkön hinta romahtaa

Pörssisähkön hinta putoaa tuntuvasti huomenna perjantaina, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.
Koko vuorokauden keskiarvohinta asettuu 11,80 senttiin kilowattitunnilta. Tänään torstaina vuorokauden keskiarvohinta on 22,79 senttiä kilowattitunnilta.
Perjantain kalleimmat hetket ajoittuvat aamuun ja aamupäivään. Esimerkiksi kello 7-9 alkavien jaksojen aikana sähkö keskimäärin yli 24 senttiä kilowattitunnilta. Hinnat kääntyvät laskuun iltapäivällä ja esimerkiksi kello 14–15 välillä sähkö maksaa keskimäärin 11,42 senttiä kilowattitunnilta.
Hintojen lasku jatkuu illalla. Kello 16-17 välillä sähkö maksaa keskimäärin 8,79 senttiä ja kello 17–18 välillä 6,04 senttiä kilowattitunnilta. Kello 18-19 välillä sähkö maksaa keskimäärin 5,05 senttiä kilowattitunnilta.
Sähkön hinta pysyttelee alhaisena myös koko loppuillan ajan. Esimerkiksi kello 21–22 välillä sähkön keskihinta on 3,35 senttiä kilowattitunnilta. Vuorokauden halvin vartti on 23.45–0,00, jolloin sähkö maksaa tasan kaksi senttiä kilowattitunnilta.
Näin alhaisia sähkön pörssihintoja ei ole nähty hetkeen, sillä sähkö on ollut kallista koko alkuvuoden ajan. Torstaina sähkö maksoi kalleimmillaan lähes 60 senttiä kilowattitunnilta.
Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua eikä mahdollista kuukausimaksua.
