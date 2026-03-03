Pörssisähkön hinta painuu alas

Pörssisähkön hinta jatkaa keskiviikkona laskuaan, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.
Sähkön pörssihinnat ovat pysytelleet korkealla lähes koko tammi- ja helmikuun ajan. Maaliskuussa tilanne on helpottunut ja esimerkiksi tiistaina sähkön hinta on ollut aiempia päiviä selvästi edullisempaa.
Halvat hinnat jatkuvat huomenna keskiviikkona, jolloin sähkön hinta painuu paikoitellen lähelle nollaa. Esimerkiksi vuorokauden ensimmäisinä tunteina sähkö maksaa alle 0,50 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähkö maksaa alle sentin kilowattitunnilta lähes koko päivän ajan. Tarkat varttikohtaiset hinnat ovat nähtävillä alla olevasta grafiikasta.
Pörssisähkö (snt/kWh)
Ladataan hintatietoja…
Vuorokauden kalleimmat hetket osuvat iltaan. Esimerkiksi kello 20-21 välillä sähkö maksaa keskimäärin 2,80 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinnaltaan kallein tunti on 22-23 välillä, jolloin sähkö maksaa keskimäärin 4,39 senttiä kilowattitunnilta.
Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua.
Pörssisähkön hinta määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Hinta voi vaihdella äkillisestikin kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuvien muutosten seurauksena. Kalleimmillaan hinta voi nousta jopa yli viiteen euroon kilowattitunnilta.
