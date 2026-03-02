Pörssisähkön hinta nousee maanantaina 20,88 senttiin

Pörssisähkön hinta kääntyy nousuun maanantaina. Tiedot ilmenevät sähköpörssi Nord Poolista.

Kalleimmillaan sähkö on maanantaiaamuna kello 9 alkaen, jolloin sähkö maksaa 20,88 senttiä kilowattitunnilta. Hinta on selvästi korkeampi kuin viime päivinä on totuttu. Esimerkiksi eilen sunnuntaina hinta oli kalleimmillaankin noin 15 senttiä kilowattitunnilta.

Aamun hintapiikin jälkeen sähkön hinta kääntyy laskuun. Esimerkiksi kello 12 alkaen hinta on 12,57 senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat kääntyvät rajuun nousuun uudelleen iltapäivällä. Iltapäivän kalleimmat hinnat alkavat kello 15.45, jolloin sähkön hinta kohoaa 18,82 senttiin kilowattitunnilta. Kalliin vartin jälkeen hinta putoaa nopeasti 9,80 senttiin kilowattitunnilta.

Hintaheilunta jatkuu vielä loppuillan aikana ja kääntyy illalla uuteen nousuun. Kello 18 alkaen sähkö maksaa vielä 11,65 senttiä kilowattitunnilta, mutta kello 19 alkaen hinta on noussut jo 18,82 senttiin. Kello 20 alkaen hinta on 18,95 senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat pysyvät korkealla myös vuorokauden viimeisinä tunteina. Esimerkiksi kello 22 alkaen sähkö maksaa 18,82 senttiä ja kello 23 alkaen 14,79 senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua eikä mahdollista kuukausimaksua.

Pörssisähkön hinta määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Hinta voi vaihdella äkillisestikin kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuvien muutosten seurauksena. Kalleimmillaan hinta voi nousta jopa yli viiteen euroon kilowattitunnilta.

