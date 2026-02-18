Pörssisähkön hinta nousee lähelle alkuvuoden huippua

Pörssisähkön hinta pysyttelee korkealla huomenna torstaina, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Koko vuorokauden keskihinta on 22,79 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinnan perusteella torstaista on tulossa kalliimpi päivä kuin keskiviikosta 16,26 sentin keskiarvohinnalla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Torstain kalleimmat hetket ajoittuvat aamuun. Kalleimmillaan sähkö on kello 9.15-9.45 välisenä aikana, jolloin sähkö maksaa 59,92–59,93 senttiä kilowattitunnilta. Kyseessä on yksi tämän alkuvuoden korkeimmista hinnoista. Kalleimmillaan sähkö on maksanut alkuvuoden aikana jopa 82 senttiä kilowattitunnilta. Se ei ole lähelläkään ylintä mahdollista hintaa, sillä sähkön hinta voi nousta jopa yli viiteen euroon kilowattitunnilta.

Hinnat pysyttelevät korkeana koko vuorokauden ajan, mutta kääntyvät hieman laskuun kalleimpien tuntien jälkeen. Esimerkiksi kello 12-13 välillä sähkö maksaa keskimäärin 22,53 senttiä ja kello 15 alkaen 20,96 senttiä kilowattitunnilta. Hinnat laskevat voimakkaimmin loppuillasta ja vuorokauden viimeisen tunnin keskihinta jää 16,94 senttiin kilowattitunnilta.

Edellä mainitut hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua eikä mahdollista kuukausimaksua.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pörssisähkön hinnat ovat pysytelleet korkeana koko alkuvuoden. Syynä on talvipakkasten myötä lisääntynyt sähkön kysyntä samalla, kun tuulivoimatuotannossa ilmenneet häiriöt ovat vähentäneet tuotantoa. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino on johtanut hintojen nousuun.

LUE MYÖS:

Jopa yli viisi euroa kilowattitunnilta – Näin korkealle pörssisähkön hinta voi nousta