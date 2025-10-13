Pörssisähkö on tiistaina todella kallista

Pörssisähkön hinta nousee huomenna tiistaina poikkeuksellisen korkealle. Asia selviää sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Kalleimmillaan sähkö maksaa kello 19.45–20.00 välisenä aikana, jolloin hinta on peräti 71,80 senttiä kilowattitunnilta. Kalleimman vartin jälkeen sähkön hinta lähtee jyrkkään laskuun. Esimerkiksi kello 20–20.15 välillä sähkö maksaa 67,20 senttiä ja kello 21-21.15 välillä 43,20 senttiä kilowattitunnilta. Kello 22 alkaen sähkön hinta on pudonnut 22,60 senttiin kilowattitunnilta.

Kalleimmat tunnit ajoittuvat tiistaina iltaan. Siitä huolimatta myös aamu- ja keskipäivällä hinnat ovat tavallista korkeammalla. Esimerkiksi kello 6–6.15 sähkö maksaa 12,50 senttiä ja kello 8–8.15 välisenä aikana 24,50 senttiä kilowattitunnilta. Kello 12 alkaen sähkö maksaa 25,70 senttiä ja kello 16 alkaen 18,30 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkön hinta voi vaihdella äkillisesti jopa saman vuorokauden aikana. Kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinaratkaisujen yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoo tässä Verkkouutisten jutussa, mistä äkilliset hinnannousut ja -laskut voivat johtua.

Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua eikä mahdollista kuukausimaksua.

