Polttoainetankki puhki jo neljästi – ”Superjetissä ei ole suunnitteluvirhettä”

Vaikka Suhoi Superjet 100 -matkustajakoneen palosta Turkin Antalyassa on kulunut vasta muutama päivä, Venäjän federaation ilmaliikennevirasto Rosaviatsija on jo nyt rientänyt lausumaan, että onnettomuuden syy ei ole konetyypissä. Sen mukaan kone on ”turvallinen ja täyttää kaikki lentokelpoisuusvaatimukset” ja sitä ”parannetaan jatkuvasti”.

– Ei ole mitään syytä kieltäytyä operoimasta Superjet 100:lla. Alustava data kertoo, että tämän vahingon syy ei ollut lentokoneen suunnittelussa. Mutta vasta objektiivinen ja kattava tutkinta auttaa löytämään tapauksen todelliset syyt… Koneen suunnittelu on turvallinen. Konetta parannetaan ottamalla huomioon operoinnin aikana saatu uusi data, lausuu Rosaviatsija.

Näyttää ilmeiseltä, että palon syy vieritetään lentoyhtiö Azimuthille. Rosaviatsija on jo ilmoittanut yhtiön lentojen ylimääräisestä turvallisuustarkastuksesta. Yhtiö lentää ainoastaan SSJ 100 -matkustajakoneilla.

Antalyan onnettomuus on kuitenkin jo neljäs kerta, kun Superjetin laskuteline puhkaisee kovassa laskussa siiven polttoainesäiliön. Vakavin tähän liittyvä onnettomuus tapahtui 5. toukokuuta 2019 Moskova-Sheremetjevon lentokentällä, jolloin 41 henkilöä sai surmansa. Aeroflotin ohjaaja Denis Evdokimov tuomittiin syylliseksi onnettomuuteen ja kuudeksi vuodeksi työleirille.

Tuomio langetettiin ilman onnettomuustutkinnan loppuraporttia, jota ei koskaan julkaistu. Siitä tuli Venäjälläkin ennakkotapaus, jossa lento-onnettomuuden syyllinen tunnistettiin ja jopa tuomittiin määrittämättä onnettomuuden syytä.

Tämäkään onnettomuus ei kuitenkaan ollut ensi kerta, kun konetyypin polttoainesäiliö on puhjennut samalla tavoin. Koneen entinen koelentäjä Aleksander Garnaev on kertonut, että konetyypin koelennoilla Moskovan alueen Ramenskojen kentällä se tapahtui ensi kerran jo 12. kesäkuuta 2018, mutta silloinen Suhoin siviililentokonetehdas piilotti asian eikä korjannut mitään koneesta.

Saman vuoden syksyllä 10. lokakuuta Jakutia Airlinesin SSJ 100 -kone laskeutui Itä-Siperian Jakutskin kentälle, jossa osa kiitotiestä oli pois käytöstä. Superjet rullasi myötätuulen myötävaikutuksesta laskukiidossa alueelle, josta päällyste oli poistettu. Pudotus oli vain 30 senttimetriä, mutta se riitti, jotta laskuteline puhkaisi polttoainesäiliön ja kone syttyi tuleen.

Garnaevin mielestä viranomaisten pitäisi asettaa konetyyppi lentokieltoon ja vapauttaa Evdokimov, mutta sen sijaan venäläismedia on jo alkanut suojella koneen suunnittelua muun muassa propagandalla, jonka mukaan Antalyan onnettomuudessa polttoaine syttyi lähellä konetta.