Politiikka on luottamusbisnes – näin Wille Rydmania olisi kohdeltu Ruotsissa

Kansanedustaja Wille Rydmanin tapaus on puhuttanut aina siitä lähtien kun Helsingin Sanomat julkaisi laajan ja yksityiskohtaisen artikkelin, jossa useat naiset kertoivat Rydmanin ahdistavasta käyttäytymisestä heitä kohtaan. Vaikka Rydman kiisti väitteet jyrkästi, oli hänen erottava eduskuntaryhmästä muutamaa päivää myöhemmin.

Perustuslain 31. pykälän mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Virkaan valitaan äänestäjien luottamuksella, joten eroaminen tai erottaminen virasta ei ole tavanomaista, joskaan ei mahdotonta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tässä tilanteessa toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. On vaikea kuvitella, että Rydman voisi menetetyn luottamuksen jotenkin palauttaa ja sitä myötä palata ryhmään.

Jos tämä olisi tapahtunut kokoomuksen ruotsalaisessa sisarpuolueessa moderaateissa, niin Rydman olisi jo aikapäiviä sitten ilmoittanut ottavansa aikalisän kaikista poliittisista tehtävistään. Rydman muistuttaisi, että hän on kaikkien muiden ehdokkaiden tavoin allekirjoittanut “Kandidatförsäkranin” (ehdokasvakuutus), ja jos puolue katsoo, että hänen on erottava, niin hän on valmis sen tekemään. Ilman muuta hän myös vakuuttaisi luottavansa puolueen arviointikykyyn ja olevansa valmis kaikin tavoin auttamaan mahdollisissa tutkimuksissa. Missään nimessä hän ei uhkailisi oikeustoimilla. Pölyn laskeuduttua Rydman sitten ilmoittaisi ettei ole käytettävissä ensi kevään eduskuntavaaleissa ja että hän siinä samassa yhteydessä jättää myös muut luottamustehtävät.

Itse asiassa juuri näin kävi moderaattien eli maltillisen kokoomuksen kansanedustajalle Hanif Balille viime syksynä. Bali on ruotsalaisen politiikan enfant terrible. Pelätty, vihattu ja ihailtu, riippuen siitä keneltä kysyy. Jonkun mielestä laupias samarialainen, toisen mukaan rehellinen ja suora kansanmies. Kolmas puolestaan sylkäisee vasemman olan yli nimen kuullessaan, ja kiroaa Putinin trollit. Järjestyksessä ensimmäisen Twitter-kiellon hän sai puoluejohdolta sanoessaan vastustajansa olevan “epäonnistunut abortti.”

Aika moni on tosin ollut valmis myös ymmärtämään Balia joka saapui yksin Ruotsiin Iranista kolmevuotiaana pakolaisena. Rikkinäisen ja ankaran lapsuuden kurittama maahanmuuttajapoika on edustanut jotain aivan muuta kuin se kliseinen kuva nuoresta, hyväosaisesta pappa-betalar -konservatiivista. Älykäs, sanavalmis ja kuvia kumartelematon Bali on ollut puolueelle uskollinen, ja uskottava, soturi jonka on aina voinut lähettää television ajankohtaisohjelmaan väittelemään maahanmuutosta.

Balilla oli kuitenkin puolueessa(kin) enemmän arkkivihollisia kuin Marvelin supersankareilla yhteensä. Nämä eivät saaneet miestä kaadettua mattoon yli kymmeneen vuoteen. Kunnes sitten juuri ennen kuin oli aika asettaa ehdokkaat syksyn 2022 vaaleihin niin kyseinen tapaus tulla tupsahti puolueen tietoon.

Ajoitus hyvä kymmenen. Toisin kuin Rydmanin tapauksessa, niin kyse oli viestittelystä yhden henkilön kanssa. Vaikka rikosta ei ollut tapahtunut, oli Balin käytös parlamentaarikolle sopimatonta. Bali ei ole ainoa laatuaan, joskin tunnetuin. Metoon yhteydessä muutamia lupaavia nuoria kykyjä katosi takavasemmalle sopimattoman käytöksen vuoksi. Ei laittoman vaan nimenomaan sopimattoman. Linja on ehdoton eikä siitä jousteta. Puolueesta ei kuitenkaan eroteta muuten kuin äärimmäisissä tapauksissa.

Sitä samaa ei voi sanoa ruotsidemokraateista. Heillä tuntuu olevan pikemminkin sääntö kuin poikkeus että toisinajattelijat pyyhitään pois kuin Lev Trotski Neuvostoajan valokuvista. Törmäsin joitain viikkoja sitten kadulla lautakuntakollegaan, Ruotsindemokraattien entiseen ryhmänjohtajaan Peter Wallmarkiin. Wallmark oli vastikään erotettu puolueesta. Vaikka aiemmin tuskin moikkasimme, niin nyt puhuimme kuin vanhat toverit. Mikään ei yhdistä niin kuin yhteinen vihollinen! Sain kuulla mitä uskomattomampia tarinoita puolueen sisäisistä taisteluista joiden rinnalla TV-sarja Succession on kuin Huxtablen perhe potenssiin kymmenen. Wallmarkin mukaan hän ei ole saanut mitään syytä erottamiselle, kuten ei hänen puolueesta niin ikään erotettu puolisonsakaan. “Ne vain sulkee meilit ja muut puolessa tunnissa ja sitten olet ulkona kaikesta. Vuosien työ, borta!”

Kun ensimmäisen kerran kuulin Wille Rydmanin tapauksesta niin luin otsikot “ruotsalaisilla silmälaseilla.” Ehkä kyseessä onkin ajojahti tai katkera ja kostonhimoinen exä, ajattelin. Kun sitten luin pitkän ja huolella kirjoitetun jutun, joka ei missään nimessä ollut sensaatiohakuinen tai syyttävä, minua kuvotti. Mielestäni ei ole merkitystä oliko toiminta rikollista nyt tai silloin. Ei se liikutaanko harmaalla alueella vai ei. Kysymyksessä ei ole mauton vitsi pikkujoulujen jatkoilla vaan tämä näyttää systemaattiselta ja suunnitellulta toiminnalta useita naisia kohtaan, usean vuoden ajan. Joidenkin uhrien kohdalla on syytä puhua tytöistä naisten sijaan.

Vapauteen kuuluu erottamattomana osana vastuu. Se tarkoittaa, että kun ihminen toteuttaa vapauttaan, hän ottaa vastatakseen samalla valintojensa seuraukset, sekä kielteiset että myönteiset. Näin kokoomus kirjoittaa arvoistaan.