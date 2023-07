Poliitikko väitti matkustaneensa Venäjälle perhesyistä – poseerasikin Kreml-mielisen aktivistin kanssa

Virolainen keskustapuolueen europarlamentaarikko Yana Toom on joutunut keskelle kohua matkustettuaan Venäjälle tapaamaan presidentti Vladimir Putinia tukevaa aktivistia Zoja Paljamaria. Asiasta uutisoi Viron yleisradioyhtiö ERR.

Toomin mukaan hän matkusti Venäjälle tapaamaan siskoaan, mutta matkan aikana hän otti myös yhteiskuvan Paljamarin kanssa, jotka hän laittoi sosiaalisen median kanaviinsa.

– Tämä on vaikea tilanne, mutta ihmisillä on perhesuhteita, ihmisillä on ongelmia, jotka on ratkaistava. Ja joskus on vain kokoonnuttava. Kenties joillakin on myös sukulainen Pohjois-Koreassa. En pitänyt tästä matkasta, mutta minulla ei ollut vaihtoehtoa, Toom perustelee matkaansa.

Viron suojelupoliisi peruutti kesäkuun alussa Paljamarin oleskeluluvan ja asetti hänelle 10 vuoden maahantulokiellon Schengen-alueelle. Suojelupoliisin mukaan Paljamar on toiminut aktiivisesti osana Kremlin disinformaatioverkostoa. Paljamar oli aiemmin asunut Virossa pysyvällä oleskeluluvalla, eikä hänellä ole minkään maan kansalaisuutta.

Paljamarin sosiaalisen median kanavissaan otetuissa kuvissa hän poseeraa muun muassa punatähteä kantavan paidan ja Pyhän Yrjön nauhojen kanssa Kreml-mielisessä mielenosoituksessa sekä neuvostoaikaisen Pronssisotilas-patsaan vieressä Viron neuvostotasavallan lipun kanssa.

Toomin mukaan hän vei ainoastaan lääkkeitä Paljamarille, sillä tämä ei luota venäläisiin lääkäreihin.

– Zoja kärsii. Hän hoitaa paniikkikohtauksia teellä ja astmaa lääkkeillä, jotka hän sai Virosta. […] Hän haluaa kovasti palata kotiin, Toom kertoo.

Kolme viikkoa aiemmin Toom kertoi nettisivullaan, että hän pyrkii auttamaan Paljamaria palaamaan Viroon. Tuolloin hän kirjoitti, että Paljamarin karkoitus oli laiton ja lupasi tekevänsä kaikkensa, jotta Paljamar pääsisi pois Venäjältä ja kansalaisuudettomien karkoitukset lopetettaisiin.

Viron sisäministeri Lauri Läänemets ei ole vakuuttunut Toomin selityksistä, vaan tuomitsee yksiselitteisesti tämän matkan Venäjälle.

– Samaan aikaan kun me teemme parhaamme ilmaistaksemme, että EU:n on vastustettava yhdessä Venäjää, asetettava tiukempia pakotteita, pidettävä hyökkäjäävaltiota vastuussa toimistaan ja velvoitettava sitä maksamaan Ukrainan jälleenrakennus, virolainen europarlamentaarikko vain lähtee lomalle Venäjälle.

Läänemets muistuttaa, että koska venäläisten maahantuloa on pakotteiden vuoksi rajoitettu ankarasti, tulisi matkustustamista myös toiseen suuntaan välttää.

– On ollut jo kauan selvää, että hyökkääjävaltioon matkustaminen on eettisesti moitittavaa ja erittäin epämieluisaa. Silti jälleen kerran keskustapuolueen poliitikko ei kyennyt hillitsemään rakkauttaan Venäjää kohtaan tai noudattamaan kansallisia ohjeistuksia, Läänemets linjaa.

Serving Kremlin’s hostile and aggressive politics will have consequences. @Politsei granted our motion and revoked the Estonian residence permit of Zoja Paljamar, a Kremlin activist, linked to others involved in Russia’s influence network. Also banned from Schengen for 10 years. pic.twitter.com/EQVlCtAtPw

— Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) June 8, 2023