Poliisin vanha tuttu varasti kaupan edestä koiran

26-vuotias lahtelaismies varasti lauantaina kaupan edessä omistajaansa odottaneen koiran, kertoo Hämeen poliisilaitos tiedotteessaan.
Poliisi sai tapauksesta ilmoituksen lauantai-iltana. Koiran omistaja oli jättänyt koiran Lahden Ankkurin kaupunginosassa sijaitsevan kaupan eteen. Tämän jälkeen varkaudesta epäilty mies oli pysähtynyt rapsuttelemaan koiraa ja ottanut sen mukaansa.
Miehestä saatiin kuitenkin hyvät tuntomerkit, ja sunnuntaina poliisi tavoitti miehen omien tutkimustensa perusteella. Miehellä oli varastettu koira hallussaan.
Hauva selvisi tapauksesta onneksi pelkällä säikähdyksellä.
– Koira vaikutti hyvinvoivalta, ja se oli hyvin onnellinen omistajansa kohdatessaan, kun poliisi koiran omistajalle palautti, tiedotteessa kerrotaan.
Rikoksesta epäilty mies tuotiin Lahden poliisiasemalle asiaa selvittämään. Hän on poliisin vanha tuttu, jolla on runsaasti omaisuusrikostaustaa.