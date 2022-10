Poliisin mukaan sadat yritykset joutuneet petossarjan kohteeksi

Oulun poliisilaitoksen talousrikosyksikkö tutkii parhaillaan verkkotunnuksiin liittyvää petossarjaa. Rikosnimikkeinä ovat törkeä petos, törkeän petoksen yritys ja markkinointirikos.

Epäillyt rikokset kohdistuivat yrityksiin ja yhteisöihin ja tapahtuivat vuosina 2019–2021.

Mahdollisissa petoksissa on Espanjasta käsin myyty puhelimitse verkkotunnusten rekisteröintipalveluja suomalaisille yrityksille ja yhteisöille. Asiakkaille on myyty tunnuksia, jotka päättyvät muun muassa päätteisiin .net, .org, .com, .live, ja .info.

Laskutusyhtiöinä ovat toimineet Etelä-Suomen laskutuspalvelu Oy, Suomen lasku ja talous Oy sekä JPS Yrityspalvelu Oy.

Sopimukset on tehty viideksi tai kymmeneksi vuodeksi ja laskutettu tämän mukaan, mutta todellisuudessa verkkotunnukset on rekisteröity vain vuodeksi.

Poliisi on tässä vaiheessa kirjannut useita satoja epäilyjä petoksista, mutta osa mahdollisista uhreista ei ole ilmoittautunut vielä poliisille. Poliisi pyytääkin muita mahdollisia uhreja ilmoittautumaan.

– Myös laskun maksamatta jättäneet yritykset ja yhteisöt voivat olla yhteydessä poliisiin, sillä ne ovat asianomistajan asemassa törkeässä petoksen yrityksessä. Jos edustamasi yritys tai yhteisö on jo tehnyt ilmoituksen, sinun ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteihin, poliisi tiedottaa.