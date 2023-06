Poliisilta ohjeet: Näin estät katalysaattorien varkaita

Oulun poliisilaitos tiedottaa useista rikosilmoituksista, joita katalysaattorivarkauksista on viime aikoina tehty. Niitä on toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa varastettu useilla paikkakunnilla.

Katalysaattori on auton pakokaasuja suodattava ja puhdistava osa. Se on arvokas, koska sen kennostossa on jalometalleja, kuten platinaa, palladiumia, ceriumia tai rodiumia.

Poliisi neuvoo, että yöaikaan havaituista oudoista liikkujista tai epäilyttävistä äänistä autojen lähellä tulee ilmoittaa hätäkeskukseen. Tällainen ääni voi muistuttaa esimerkiksi sahaamista.

Varkauksia voi kuitenkin ehkäistä ja rikosten selvittämistä edesauttaa oman toiminnan avulla, poliisilaitos tiedottaa.

Ensinnäkin auto kannattaa sijoittaa yöksi paikkaan, jossa on hyvä valaistus ja muuta liikennettä, jotta varkaan työrauha kärsii. Auton katalysaattorin eteen voi myös kiinnittää suojapellin. Näin varkaan työskentelyä voi merkittävästi hankaloittaa.

Katalysaattori kannattaa myös maalata kirkkaalla värillä. Siihen voi myös kaivertaa auton rekisterinumeron. Tällöin poliisin löytämä katalysaattori voidaan palauttaa omistajalleen.

Toimenpiteet voivat myös saada varkaan harkitsemaan uudelleen, kannattaako helposti tunnistettavaksi tehtyä katalysaattoria varastaa lainkaan.