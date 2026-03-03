Poliisille tehdään vääriä ilmiantoja seksuaalirikoksista

Seksuaalirikokset ovat vakavia rikoksia ja poliisi suhtautuu niihin aina vakavasti. Joskus seksuaalisesta kanssakäymisestä tehdään poliisille kuitenkin rikosilmoitus myöhemmän katumuksen takia tai jopa kostomielellä.

Poliisi muistuttaa, että väärä ilmianto on rikos ja sillä saattaa olla vakavia seurauksia ilmiannon kohteelle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hämeen poliisilla on ollut tutkinnassa joitakin tapauksia, joissa on epäilty tapahtuneeksi hyvinkin vakavia seksuaalirikoksia.

Esitutkinnassa osapuolia kuulusteltaessa on kuitenkin käynyt ilmi, ettei tapahtumien voida arvioida olevan rikoksia. Syitä tutkinnan keskeytyksille ovat olleet kuulusteluissa esille tulleet seikat siitä, ettei pakotettua tai suostumuksetonta seksuaalista tekoa ole tapahtunutkaan. Esitutkinta on saattanut edetä jo hyvinkin pitkälle ennen kuin totuus on tullut ilmi.

– Päätin jokin aika sitten erään tapauksen tutkinnan, koska ilmoitus tapahtumasta osoittautui vakavaksi valheeksi, kertoo rikoskomisario Lila Havusela, joka toimii Hämeen poliisilaitoksella tutkittavien lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinnanjohtajana.

– Poliisille ilmoitettu rikoksesta epäilty henkilö joutui poliisin kuulusteluun, fyysiseen seksuaalirikos-tutkimukseen ja hänet rekisteröitiin poliisin tuntomerkkirekisteriin ilman, että hän oli tehnyt mitään lainvastaista, Havusela kertaa tutkinnan vaiheita.

Valheellisen rikosilmoituksen tekemisen taustalla on saattanut olla myöhemmin noussut katumus tapahtuneesta. Joskus ilmoitus on tehty myös kostomielessä. Tämän kaltaisia tapauksia on ollut myös nuorten keskuudessa.

Seksuaalinen kanssakäyminen saattaa joskus alkaa kaduttaa myöhemmin, mutta mikäli kaikki on tapahtunut osallisten suostumuksella, on asia selvitettävä jotenkin muutoin kuin tekemällä asiasta rikosilmoitus.

Poimintoja videosisällöistämme

Myöhempi katuminen ei tee tapahtuneesta rikosta.

-Sen sijaan väärä ilmianto on rikos ja keksityn tapahtuman tutkinta vie aikaa oikeasti tapahtuneilta, vakavilta rikoksilta, Havusela muistuttaa tiedotteessa.

Valheellisilla väitteillä voi myös olla toiselle ihmiselle pitkäaikaiset ja vakavat seuraamukset hänen omassa elämässään. Valheellisten väitteiden kohteelle voi pahimmillaan aiheutua psyykkisiä sairauksia tai hän voi leimautua pitkäksi aikaa ja sen takia kohdata väkivaltaa tai sen uhkaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Poliisiammattikorkeakoulu julkaisi helmikuussa tutkimuksen, jonka perustana on ollut vuoden 2022 poliisibarometritutkimuksen aineisto. Tutkimuksen mukaan monet seksuaalirikosten uhreista on kokenut poliisin toiminnan ja rikosprosessin epäoikeudenmukaiseksi. Uhrit ovat kokeneet, ettei heitä ole asianmukaisesti kuultu tai uskottu eikä heihin ole suhtauduttu kunnioittavasti.

Väärien ilmiantojen esille nostamisella poliisin tarkoitus ei ole missään nimessä vähätellä seksuaalirikosten uhriksi joutuneiden kokemuksia tai syyllistää uhreja, tiedote toteaa. Näin vakavan rikoksen varjolla ei voi kuitenkaan tehdä valheellisia ilmoituksia, koska sillä on usein vaikutuksia myös toiseen osapuoleen sekä väistämättä myös poliisin resursseihin.

– Haluan korostaa, että poliisi ottaa kaikki rikosilmoitukset vakavasti – etenkin seksuaalirikokset, jotka pyritään aina selvittämään. Mikäli olet joutunut seksuaalirikoksen uhriksi, tee asiasta poliisille rikosilmoitus, Havusela sanoo.