Poliisihuijausten määrä on lisääntynyt

Poliisin nimissä tehtävien huijausviestien arvioidaan yleistyneen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin alaisuudessa toimiva Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että erilaisia huijauksia yhdistävä tekijä on huijareiden liitetiedostona lähettämä PDF-dokumentti. Toistaiseksi dokumentteihin ei ole piilotettu haittaohjelmia, mutta Kyberturvallisuuskeskus varoittaa, että tilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa.

Huijausten lisääntyminen kielii Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan siitä, että huijaukset ovat olleet taloudellisesti niin tuottoisia, että niiden tehtaileminen on edelleen kannattavaa.

Huijauksia on tehty niin olemassa olevien kuin keksittyjenkin poliisiviranomaisten nimissä. Liitetiedostona lähetetyn PDF:n muoto on jäljitellyt tapauksissa usein ”syytekirjelmää”, joissa vastaanottajaa on syytetty esimerkiksi lapsipornoon liittyvistä rikoksista.

Ilta-Sanomien mukaan huijausviestejä on lähetetty myös muun muassa verottajan ja ulosottoviranomaisen nimissä. Poliisi ohjeistaa, että epäilyttävän viestin liitteitä tai linkkejä ei tulisi avata, ja että pankkitietonsa jo luovuttaneiden tulisi olla välittömästi yhteydessä oman pankkinsa asiakaspalveluun.

Tutkintanimikkeinä jutuissa ovat olleet muun muassa virkavallan anastus, petos tai petoksen yritys.