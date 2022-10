Poliisihevonen Edi jouduttiin lopettamaan

Eilen Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein kertoi Twitterissä, että poliisihevonen joutui eläinsairaalaan ähkyoireiden takia.

Ähkyn tiedetään voivan olla hevoselle hengenvaarallinen ja jo eilen epäiltiin edessä olevan vaikeita päätöksiä.

Tänään Pastertein kertoi, että hevonen oli jouduttu lopettamaan:

– Ratsupoliisilta kantautui suru-uutinen, poliisihevonen Edi jouduttiin yöllä lopettamaan kovien kipujen vuoksi, vaikka eläinlääkärit tekivät parhaansa. Eläinkollegan poislähtö on aina ryhmälle kova paikka ja vaatii surutyötä, Pastertein tiedottaa Twitterissä.

Hevosen ähky on Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan mukaan kiputila, jonka syy on vatsaontelossa tai suolistossa. Ähkyn voi aiheuttaa esimerkiksi talliolot, ravinto, stressi tai liikunta. Hevosen ähky vaatii aina eläinlääkärin tutkimuksen ja hoitoa.

Ratsupoliisi on osa Helsingin poliisilaitosta. Poliisihevosten tehtävänä on erityisesti valvoa järjestystä ja tyypillinen tehtävä onkin partiointi kaupungilla tai joukkojenhallinta. Hevosilla on myös erilaisia edustustehtäviä.

Poliisihevoset ovat suurikokoisia, jotta ne voivat erottua joukosta ja rauhoittaa tilanteita.

Ratsupoliisi on vanhin toiminnassa oleva poliisin yksikkö. Se on perustettu vuonna 1882. Ratsupoliisilla on ollut kymmenen hevosta.