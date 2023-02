Poliisi varoittaa petoksista: Huijarit saivat kuukaudessa yli 700000 euroa

Itä-Suomen poliisilaitoksen tietoon on alkuvuodesta tullut erilaisia huijausrikoksia, joissa rikolliset ovat onnistuneet huijaamaan rikoshyötyä yhteensä yli 700 000 euron edestä.

– Huijauksen uhriksi voi joutua kuka tahansa, mutta varsinkin iäkkäämmillä ihmisillä siihen on erityinen riski. Rikolliset pyrkivät käyttämään hyväkseen toimintakykyä alentavaa sairautta ja usein he etsivät haavoittuvassa asemassa olevia, usein iäkkäitä henkilöitä, rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen sanoo tiedotteessa.

Petosrikoksissa tekijä tavoittelee itselleen taloudellista hyötyä uhria erehdyttämällä, ja usein petoksen seurauksena on taloudellinen vahinko uhrille. Nykyään petosrikollisuuden kirjo on laaja ja petosten tekeminen on siirtynyt tietoverkkoihin.

Itä-Suomen poliisin mukaan huijareiden on helppo käyttää hyväkseen esimerkiksi vanhusten puutteellista osaamista esimerkiksi sähköpostin käytössä. Sähköpostitse on helppo houkutella uhri antamaan pankkitunnuksia, luottokorttinumero tai muita henkilötietoja.

Sähköposti ja internet ovat avanneet mahdollisuuden tavoittaa suuria ihmismääriä helposti ja lähes olemattomin kustannuksin.

– On ensiarvoisen tärkeää, että näistä asioista puhutaan aktiivisesti iäkkäämmälle väestölle tai muutoin riskialttiina oleville ja neuvotaan heille oikeita toimintatapoja huijausten estämiseksi, Pohjolainen sanoo.