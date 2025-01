Poliisi varoittaa haittaohjelmasta, joka antaa täyden pääsyn puhelimeesi

Haittaohjelma on asentunut puhelimiin virallisen sovelluskaupan ulkopuolelta ladatusta sovelluksesta. Haittaohjelman avulla huijareilla on pääsy koko puhelimeen. Tapauksia on tullut poliisin tietoon ympäri Suomen.

Valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö varottaa puhelimiin asentuvasta haittaohjelmasta.

Poliisille on ilmoitettu ympäri Suomen tapauksia, joissa asianomistajien puhelimiin on asennettu haittaohjelma internetin kauppa-alustoilla suunniteltujen kauppojen yhteydessä.

Asianomistajat on erehdytetty asentamaan haittaohjelma käytössään olevaan matkapuhelimeen virallisen sovelluskaupan ulkopuolisesta lähteestä.

Huijauksia on esiintynyt ainakin Tori.fi ja Facebookin Marketplace -alustoilla. Ostajaehdokas on pyytänyt myyjää lataamaan tuotteen toimitukseen liittyvän sovelluksen virallista sovelluskauppaa muistuttavalta sivustolta, joka ei kuitenkaan ole ollut oikea sovelluskauppa.

Uhrin lataama sovellus on todellisuudessa sisältänyt haittaohjelman, jonka avulla huijarit saavat haltuunsa koko puhelimen. He pystyvät esimerkiksi kirjautumaan verkkopankkiin ja siirtämään rahaa. Myös kaikki muut puhelimen salasanat ja kirjautumistiedot ovat vaarassa.

Poliisi muistuttaa tiedotteessa, ettei ulkopuolisen tahon kehottamia sovelluksia tule ladata puhelimeen, vaan tulee aina toimia myyntialustan ohjeiden mukaisesti. Mitään sovelluksia ei pidä ladata virallisen sovelluskaupan ulkopuolelta.

Tähän mennessä on tunnistettu noin kymmenen samaan haittaohjelmaan liittyvää tapausta, joissa yhteenlaskettu rikoshyöty on jo satoja tuhansia euroja. Tapausten selvittely jatkuu.

Jos epäilet joutuneesi huijauksen uhriksi, ilmoita asiasta välittömästi omaan pankkiisi ja tee rikosilmoitus poliisille.