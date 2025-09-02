Verkkouutiset

Huonokuntoisen ja asumattoman rakennuksen sisälle meneminen on myös turvallisuusriski. Kuva on luotu tekoälyllä.

Poliisi varoittaa: Älä mene autiotaloon, se on rikos ja voi olla hengenvaarallista

  • Julkaistu 02.09.2025 | 12:49
  • Päivitetty 02.09.2025 | 12:49
  • Poliisi
Kiinteistöihin ei saa mennä ilman omistajan lupaa.
Tyhjillään oleviin kiinteistöihin ja autiotaloihin ei saa mennä ilman lupaa, Lapin poliisilaitos muistuttaa julkisessa Facebook-kirjoituksessaan. Poliisi muistuttaa, että ne ovat aina jonkun omaisuutta.

– Oleskelemalla kiinteistön alueella luvatta tai menemällä rakennuksen sisälle, syyllistyt rikokseen, poliisi painottaa.

Poliisilla on tälläkin hetkellä selvittelyssä rikoksia, joissa on luvatta tunkeuduttu tyhjillään oleviin kiinteistöihin.

Luvattoman tunkeutumisen lisäksi myös paikkojen rikkominen täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Rikosvastuuta ei poista se, vaikka paikka olisikin tyhjillään tai asumaton.

Viranomaisen mukaan autiotalot ja kiinteistöt voivat olla myös vaaran paikkoja. Huonokuntoinen rakennus voi sortua tai lahonnut lattia pettää alta ja aiheuttaa putoamisen.

– Pidetään järki päässä ja pysytään poissa näistä paikoista.

Uusimmat
