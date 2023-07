Poliisi varoittaa: Älä lankea tähän yleiseen huijaukseen

Länsi-Uudenmaan poliisi varoittaa tiedotteessaan huijauksesta, joka on parhaillaan syynä kymmeniin petostutkintoihin.

Tapauksissa uhrit ovat saaneet tekstiviestejä, joissa heidän lapsekseen tekeytynyt henkilö kertoo puhelimensa kastuneen ja pyytää siirtämään rahaa tililleen. Rahantarpeen syyksi on esitetty muun muassa sitä, että pankkitunnukset ovat olleet tallessa kastuneessa puhelimessa.

Vastaavia huijausviestejä on ollut liikkeellä aiemminkin, mutta juuri nyt tutkittaville tapauksille yhteistä on se, että huijari on esiintynyt uhrin lapsena.

Tilit, joille uhreja on pyydetty siirtämään rahaa, ovat olleet sekä kotimaisia ja ulkomaisia. Moni uhri ei ole kyseenalaistanut edes sitä, että vastaanottajaksi on käsketty merkitä jokin muu, kuin oman lapsen nimi.

– Usein uhria on ohjeistettu merkitsemään maksun saajaksi täysin vieraan henkilön nimi, mutta uhri on silti uskonut pyynnön oikeellisuuteen, tiedotteessa todetaan.

Monet uhrit ovat menettäneet huijauksen kautta jopa tuhansia euroja. Yksittäisissä tapauksissa menetetty summa on noussut kymmeniintuhansiin euroihin. Huijatut rahat ovat lopulta päätyneet joko perinteisenä valuuttana tai kryptovaluutoiksi muutettuina eri puolille Eurooppaa.

Huijauksen jälkeen mahdollisuus saada menetettyjä rahoja takaisin on pieni. Poliisi kuitenkin kehottaa kaikkia uhreja tekemään rikosilmoituksen, sillä niiden avulla poliisi kykenee sarjoittamaan rikoksia. Myös pankkiin tulee ottaa yhteyttä huijauksen jälkeen välittömästi ja kertoa tilanteesta.