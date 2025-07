Poliisi saapuu pääkaupungissa paikalle nopeammin kuin koskaan ennen

Helsingin poliisi saapuu hätätilanteissa nopeammin paikalle kuin koskaan aikaisemmin ja häiriökohteissa jalkautumalla tehtävä valvonta on entistä tehokkaampaa. Myös rikostutkinnan tulokset ovat viime vuotta paremmalla tasolla.

Helsingin poliisin tehtävämäärät ovat lisääntyneet vuoden 2025 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon.

– Asukkailla on selkeät odotukset poliisipalveluiden suhteen ja toimintaympäristön pysyvä muutos edellyttää myös poliisitoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Helsingin poliisi on ottanut nämä vaatimukset huomioon. Tuloksellisuutemme on kehittynyt erinomaisesti ja olemme huomioineet erityisesti asukkaiden meille asettamat odotukset, joiden perusteella tehdyt kehittämistoimet näyttävät olleen oikean suuntaisia, toteaa poliisipäällikkö Jari Liukku tiedotteessa.

Ylikomisario Henri Helmisen mukaan poliisin järjestyksenvalvontatehtävien määrä on kaksinkertaistunut, eli poliisi näkyy yhä useammin Helsingissä.

– Valvonta parantaa yleisten alueiden turvallisuutta ja lyhentää toimintavalmiusaikaa.

Helsingin poliisille ilmoitettujen rikosten määrä on kasvanut alkuvuonna 9 prosenttia. Poliisille ilmoitettujen rikosten kasvusta huolimatta rikosten selvitystaso on noussut ja rikosten tutkinta-ajat ovat lyhentyneet. Tutkinta-ajat ovat myös selkeästi lyhentyneet lapsiin kohdistuvien vakavien rikosten osalta.

Eniten ovat kasvaneet näpistysrikokset, joita on ilmoitettu poliisille 54 prosenttia viime vuotta enemmän. Helsingin kauppojen mukaan ne aiheuttavat myös toistuvia vaaratilanteita sekä asiakkaille että myymälähenkilökunnalle.

Kaikki alle 18-vuotiaiden tekemät rikokset ovat alkuvuonna vähentyneet noin 5 prosenttia.

– Alaikäisten ryöstöjen määrän vähentyminen kertoo siitä, että olemme onnistuneet katkaisemaan nuorten vakavia rikoskierteitä yhteistyössä Helsingin kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, arvioi rikostutkintayksikön johtaja, rikosylitarkastaja Markku Heinikari.

Helsingissä ei ole tapahtunut yhtään liikennekuolemaa viimeisen vuoden aikana.

– On poikkeuksellista ja ilahduttavaa, että Helsingissä ei ole kuluneen vuoden aikana menehtynyt yhtään henkilöä liikenteessä. Tämä kertoo siitä, että pitkäjänteinen työ liikenneturvallisuuden, infrastruktuurin ja valvonnan kehittämisessä tuottaa tulosta, ylikomisario Dennis Pasterstein sanoo.