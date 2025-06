Poliisi on vieraillut tänä vuonna kouluissa yli 2000 kertaa

Poliisi on jalkautunut kouluihin tänä vuonna yli 2000 kertaa.

Poliisin mukaan vierailut ovat odotettuja ja ne ovat saaneet paljon positiivista palautetta lapsilta, nuorilta ja koulujen sekä päiväkotien henkilökunnalta.

– Haluamme jalkautumisilla edelleen viestittää, että poliisi on luotettava, turvallinen ja helposti lähestyttävä, poliisiylitarkastaja Pasi Rissanen sanoo tiedotteessa.

Kouluvierailuja jatketaan kesälomien jälkeen. Rissasen mukaan poliisipartiot käyvät toki myös kesän aikana kouluilla, sillä ne ovat nuorten suosimia kokoontumispaikkoja.

Kouluyhteistyömalli lanseerattiin marraskuussa 2024. Malli koostuu kolmesta kokonaisuudesta, joita ovat ongelmanratkaisutilanteet, jalkautumiset kouluilla sekä online-oppitunnit.

Näkymättömin poliisin kouluyhteistyön mallin kokonaisuudessa on koulussa ilmenevien ongelmien ratkaisu.

– Kyse on sellaisista ongelmista, joiden ratkaiseminen kuuluu poliisin tehtäviin, yhdessä koulun kanssa. Poliisi on saanut paljon yhteydenottoja ja onnistumisia on tullut useita. Yhteydenotot ovat sisältäneet paljon konsultointia sen osalta, miten koulussa esille tulleiden ongelmien kanssa voisi edetä, kertoo Rissanen.

Verkkoon tuotettu sosiaalisen median sisältö on poliisin mukaan saavuttanut suuren määrän nuoria. Valtakunnallinen Koulu25-ryhmä vastaa koko Suomea koskevasta sisällöstä ja materiaalit ovat saaneet hyvän vastaanoton.

TikTokissa näyttökertoja on tiedotteen mukaan kertynyt yli 13 miljoonaa. Instagramissa ryhmä on tavoittanut yli 800 000 ihmistä.

Poliisin keväällä pitämät online-oppitunnit kokosivat suorissa Poliisitube-lähetyksissä ruutujen ääreen yhteensä yli 255 000 lasta ja nuorta eri puolilla Suomea.