Poliisi kertoo dramaattisista toimista: Vanhuksen rahat saatiin takaisin 10 tunnissa

Suomen poliisin päivittäistä toimintaa johdetaan kahdesta johtokeskuksesta ja kahdeksasta tilannekeskuksesta. Johtokeskukset sijaitsevat Helsingissä ja Oulussa.

Helsingin johtokeskuksen johtaja, ylikomisario Patrik Karlsson kertoo poliisin tiedotteessa esimerkin siitä, minkälaisia tilanteita johtokeskuksesta käsin voidaan selvittää.

Joitakin vuosia sitten varkaat saivat haltuunsa vanhuksen pankkikortin sekä tunnusluvun ja nostivat tämän tililtä 30 000 euroa. Valvontakamerakuvien ja rajavartiolaitoksen avulla kävi ilmi, että epäillyt tekijät olivat suunnanneet satamaan.

Kun epäillyt seilasivat laivalla kohti Ruotsia, johtokeskuksessa alettiin toimiin. Ensin yhteyttä otettiin kyseisen laivan kapteeniin, sen jälkeen Ruotsin poliisiin ja syyttäjään eurooppalaista pidätysmääräystä varten.

– Johtokeskus sopi laivan kapteenin kanssa, että kiinniottoryhmä lentää helikopterilla laivalle ja ottaa epäillyt kiinni, Karlsson kertoo tiedotteessa.

Kiinnioton jälkeen laiva pysähtyi Maarianhaminassa, josta epäillyt toimitettiin yhteistyössä Ahvenanmaan poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa poliisivankilaan Turkuun. Rahoista saatiin takaisin 29 950 euroa. Kaikki toimenpiteet suoritettiin alle puolessa vuorokaudessa.

– Tapaus aiheutti poikkeuksellisen paljon työtä, mutta siinä onnistuttiin hyvän valtakunnallisen yhteistyön sekä päättäväisen ja aktiivisen toiminnan ansiosta.

– Tällainenkin operaatio suunniteltiin ja toteutettiin johtokeskuksessa muun päivittäistyön ohessa, Karlsson kertoo.

Päivittäisen poliisitoiminnan ohella Helsingin johtokeskuksesta johdetaan monipartiotehtäviä, suuria tapahtumia ja viranomaisyhteistyötä.

Lisäksi Helsingissä tapahtuu lähes päivittäin suuria yleisötapahtumia, mielenosoituksia, vakavia rikoksia tai erilaisia onnettomuuksia, jotka vaativat paljon poliisin resursseja ja johtamista.

— Tilanneorganisaation kokoa kasvatetaan tarpeen mukaan, mutta kokemusten avulla vaativammatkin tilanteet ovat meille arkipäivää, ylikomisario Karlsson kertoo.

Suomessa on yksi paikka, jolla on kriittinen vaikutus erityisen vaativissa poliisitehtävissä. Helsingissä sijaitseva eteläinen johtokeskus on valmiudessa 24/7. Sieltä johdetaan koko eteläisen Suomen poliisitoimintaa ja aloitetaan rikostutkinnan toimenpiteet. 🧵 1/6 #poliisi pic.twitter.com/muvDAdvULv

— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) February 1, 2023