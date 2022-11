Poliisi iski ennennäkemättömällä tavalla vaarallista rikollisverkostoa vastaan

Poliisi on laajassa operaatiossa iskenyt vaarallista rikollisverkostoa vastaan useissa Euroopan maissa, kertoo Europol. Mittakaavaltaan ennennäkemättömään kansainväliseen operaatioon osallistui viranomaisia 11 EU-maasta, poliisijärjestö paljastaa. Operaation yhteydessä suoritettiin 94 etsintää ja pidätettiin 44 henkilöä.

Pidätettyjen epäillään kuuluvaan yhteen EU:n vaarallisimmista rikollisverkostoista. Verkosto koostuu useista rikollisjärjestöistä, jotka ovat yhdessä pyrkineet harjoittamaan muun muassa laajaa huumekauppaa ja rahanpesua. EU:ssa verkosto toimii pääasiassa Itä-Euroopassa ja Baltian maissa, mutta sen huumekauppa kattaa peräti kolme maanosaa. Europol kuvailee verkoston toimineen lähes yrityksen tavoin.

Kansainvälistä poliisioperaatiota koordinoivat Europol sekä rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust. Operaatioon osallistuneet maat jakoivat tietoja ja löytöjä keskenään, ja valmistautuvat yhdessä varsinaista iskua varten. Pidätyksiä suoritettiin myös EU:n ulkopuolella, Yhdysvalloissa ja Norjassa.

Operaatio toteutettiin tiistaina.

– Rikolliset ovat taitavia tekemään rajat ylittävää yhteistyötä, mutta tämän operaation kaltaiset toimet osoittavat, että myös lainvalvojat ja oikeusviranomaiset pystyvät siihen, Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeskuksen johtaja Jari Liukku sanoo järjestön tiedotteessa.

– Operaation menestys on osoitus siitä, miten voimakkaita ja pitkälle meneviä tekomme voivat olla kun yhdistämme voimamme ja käännämme rikollisten tilanteen päälaelleen.

