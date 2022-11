Poliisi huolissaan – IL: Helsingissä nuorison rikosaalto

Poliisi selvittää jo lähes 150 erityyppistä alaikäisen nuorten tekemää ryöstöä tältä vuodelta Helsingissä. Poliisin mukaan rikoksissa on tänä vuonna selkeä piikki.

Poliisin arvioi syyksi rikosaallolle koronavuosien ongelmien jatkumon. Koronavuosissa korostuivat nuorten tekemät väkivaltarikokset, jotka nyt näyttävät vaihtuneen ryöstöihin.

Koronavuosina nuorten tekemissä rikoksissa oli rikoskomisario Marko Forssin mukaan määrällisesti paljon ”törkeitä pahoinpitelyitä, tapon yrityksiä, tappoja”.

Ongelmat kasautuvat nuorille, joilla on haasteita muillakin osa-alueille kuten koulussa tai kotioloissa. Rikoksiin syyllistyvien osuus on kasvussa, mutta kuitenkin se on vain pieni osa koko ikäluokasta.

Poliisin mukaan tyypillistä on, että nuoret eivät toimi ryöstöissä yksin.

– Keskimäärin näissä meidän 60 prosentissa tapauksissa on noin 2,5 epäiltyä rikosilmoitusta kohti. Nuorethan tekevät rikoksia yleensä ryhmässä. Toki luku voisi olla suurempikin, mutta kaikissa jutuissa eivät ole kaikki epäillyt selvinneet, sanoo rikoskomisario Marko Forss.

Kaikkia ryöstöjä ja niiden tekijöitä ei saada tutkittua. Usein rikoksissa on useita epäilyjä, mutta kaikkia ei välttämättä saada kiinni.

Poliisi kehottaa käyttämään harkintaa, jos joutuu sivulliseksi rikostilanteeseen. Poliisi suosittelee soittamaan hätänumeroon, jos näkee rikoksin.