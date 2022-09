Poliisi epäilee kolmea tietosuojarikoksista Vastaamon tapauksessa

Keskusrikospoliisi on saanut päätökseen psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon liittyvän esitutkinnan, jossa selvitettiin epäiltyjä tietosuojarikoksia.

Keskusrikospoliisi epäilee kolmea ihmistä törkeästä huolimattomuudesta henkilötietojen käsittelyn osalta.

– Tutkinnassa on selvitetty, missä kunnossa Vastaamon tietoturva ja tietosuoja ovat olleet henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen osalta ennen ja jälkeen yritykseen kohdistunutta tietomurtoa. Esitutkinta on ollut vaativaa, koska se on sisältänyt paljon teknisen aineiston keräämistä ja tutkimista, kertoo tutkinnanjohtaja Marko Leponen Keskusrikospoliisista.

Esitutkinnassa on kuultu myös useita todistajia ja pyydetty lausuntoja tietoturva-asiantuntijoilta. Kokonaisuus siirtyy syyteharkintaan syyskuun aikana. Epäillyn törkeän tietomurron tutkinta on edelleen kesken.