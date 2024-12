Poliisi ei epäile rikosta kummassakaan Etelä-Suomen kaapelivauriossa

Tiistaina 3. joulukuuta poliisin tietoon tulleissa kaapelivaurioissa ei ole syytä epäillä rikosta.

Poliisi on selvittänyt tiistaina 3. joulukuuta tietoon tulleita kaapelivaurioita ja niihin liittyviä tapahtumien kulkua.

Poliisin tietoon on tullut kaksi tapausta Etelä-Suomen alueelta. Poliisilla ei ole syytä epäillä kummassakaan tapauksessa rikosta, vaan vauriot ovat aiheutuneet kaivuutöistä. Poliisi toteaa tiedotteessa, että se ei aloita tapauksista esitutkintaa.

Traficomin mukaan vauriopaikat sijaitsevat Vihdissä ja Leppävaarassa.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on selvittänyt tapahtuman laajuutta ja vaikutusta. Tapaus on vaikuttanut noin sataan yritysasiakkaaseen ja vaikutuksia on ollut myös kuluttajien yhteyksiin.

Molemmat kaapelit vaikuttavat katkenneen rakennustöissä, eli kyse oli normaalista vahinkotilanteesta. Korjaustyöt ovat valmistuneet.

Kaapelirikkoja tapahtuu Suomessa satoja vuosittain. Valtaosa kaapelirikoista tapahtuu maanrakennustöiden yhteydessä. Häiriöihin varaudutaan, ja yhteydet on varmennettu varayhteyksillä.

Tietoliikenneyhteydet Suomen sisällä ja Suomesta maailmalle eivät ole yksittäisen yhteyden varassa.

– Internetin käyttö ei ole riippuvaisia yhdestä kaapelista tai edes sen varayhteydestä. Järjestelmä kokonaisuutena kestää useita samanaikaisia häiriöitä, Kyberturvallisuuskeskuksen Poikkeamanhallintaosaston johtaja Samuli Bergström sanoo tiedotteessa.

Turvallisuusviranomaisena Traficomin tehtäviin kuuluu muun muassa ohjata ja valvoa viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden toimintavarmuutta ja häiriöttömyyttä. Virasto tekee tiivistä yhteistyötä eri sektoreiden kanssa päivittäin. Myös kansainvälinen yhteistyö on tiivistä.

– Kaapeleita huolletaan ja korjataan säännöllisesti eli siihen on varauduttu. Tätä kaikkea tehdään operaattorien välisenä yhteistyönä rutiininomaisesti. Häiriötilanteita myös harjoitellaan säännöllisesti. Yhteistyö yhteiskunnan eri sektorien välillä on todella tiivistä. Ylläpidämme myös kansallista kyberturvallisuuden tilannekuvaa eli myös tilannekuvaa Suomen tietoliikenneyhteyksien toimivuudessa, Bergström sanoo.