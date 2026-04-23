Pokémon-korttien myynti viisinkertaistui, arvo voi nousta 10000 euroon

Pokémon-korttien myynti on noussut selvästi viime vuodesta, ja parhaimmillaan myynti on ollut jopa viisinkertainen. Asia ilmenee kaupparyhmä S-ryhmän myyntitilastoista.

Ostajakunta painottuu aikuisiin, jotka ovat kasvaneet Pokémonin parissa. Myyntidatan perusteella 41 prosenttia ostajista on 25–34-vuotiaita ja 31 prosenttia 35–44-vuotiaita. Valtaosa ostajista on miehiä.

S-ryhmän myyntipäällikkö Mika Karvonen arvioi tiedotteessa, että kysyntää selittää ennen kaikkea 1980- ja 1990-luvuilla syntyneiden eli ”milleniaalien” halu palata nuoruusvuosiin ja jakaa harrastus omille lapsilleen.

– Pokémon ei ole kadonnut mihinkään. Moni milleniaalivanhempi muistaa omat korttinsa ja haluaa jakaa saman innostuksen omalle lapselleen, Karvonen sanoo.

Verkkokaupan merkitys on kasvanut nopeasti. Yli puolet Pokémon-korttien myynnistä tapahtuu nyt verkossa, ja rajattujen erien saatavuus leviää nopeasti harrastajien keskuudessa. Tämä tuo kauppaan myös uusia asiakkaita, jotka etsivät tiettyjä keräilytuotteita.

Karvosen mukaan ilmiö näkyy siinä, että aikuiset harrastajat hakevat verkkokaupasta tarkasti tiettyjä tuotteita sen sijaan, että ostaisivat kortteja satunnaisesti.

Verkkouutiset on kertonut arvokkaista Pokémon-korteista aiemmin tässä jutussa. Monista vanhoista korteista ollaan valmiita maksamaan kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia euroja. Harvinaisimpien korttien arvo voi nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

Uusimmistakin korttipakoista voi löytyä arvokkaita harvinaisuuksia. Korttipakassa on yleensä noin kymmenen korttia. Niistä suurin osa on yleisiä, mutta muutaman kortin joukossa voi olla harvinaisuuksia. Todennäköisyys harvinaisuuden löytämiselle on kuitenkin pieni.

– Todennäköisemmin pakasta löytyy 30 sentin arvoinen kortti kuin 700 euron harvinaisuus, helsinkiläisen Poromagia-liikkeen Pokémon-asiantuntija Matti Mäkelä muistutti VU:n haastattelussa.

Pokémon viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuotta, mikä on osaltaan lisännyt kysyntää.

