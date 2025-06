Poissaolot hidastavat oikeudenkäyntejä, lakimuutosta esitetään

Juristiliitto esittää, että nykyistä vakavampia rikoksia tulisi voida käsitellä tuomioistuimissa ilman syytetyn läsnäoloa.

Perusteettomat poissaolot hidastavat Juristiliiton mukaan merkittävästi oikeusprosesseja sellaisissakin tilanteissa, joissa syytetyn läsnäolo ei tuota asian ratkaisemisen kannalta olennaista lisäarvoa.

Liiton mukaan poissaolokäsittelyjä koskeva sääntely on myös osin epäselvää ja eri tuomioistuimet sekä yksittäiset tuomarit soveltavat pykäliä keskenään eri tavoin.

Juristiliitto ehdottaa rajan nostamista siten, että poissaolevalle voitaisiin langettaa enintään vuoden tuomio. Käytännössä sääntely mahdollistaisi esimerkiksi tiettyjen talousrikosten ja myös vakavampien omaisuusrikosten käsittelyn ilman syytetyn läsnäoloa.

Samalla Juristiliitto edellyttää, että poissaolokäsittelyjen edellytyksiä selvennetään, jotta lainsäädännön soveltaminen on yhdenmukaista eri tuomioistuimissa.

– Oikeudenkäyntien peruuntuminen poissaolojen vuoksi on tyypillisimpiä syitä rikosprosessien viivästymiselle, Juristiliiton puheenjohtaja, Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa muutos ei vaarantaisi oikeusturvaa, koska syytetyllä olisi kuitenkin haasteen ja haastehakemuksen tiedoksisaannin jälkeen mahdollisuus itsenäisesti päättää osallistumisestaan oikeudenkäyntiin haluamallaan tavalla.

– Päinvastoin on kaikkien rikosprosessin osapuolten kannalta kohtuullista ja oikeusturvaa vahvistavaa, että prosessit etenevät nykyistä nopeammin. Turhista poissaoloista johtuvat hidastumiset aiheuttavat tyypillisesti vain lisähuolta ja kustannuksia.

Samalla Melander korostaa, että vakavimpien rikosten kohdalla syytetyn läsnäolon turvaaminen oikeudenkäynnissä on välttämätöntä, koska oikeusturvan merkitys on tuolloin korostunut ja henkilökohtainen kuuleminen asian ratkaisemiseksi on välttämätöntä.

Poissaolokäsittelyjen lisäksi Juristiliitto esittää useita muita toimia rikosprosessien sujuvoittamiseksi.

Esitettyjä keinoja ovat muun muassa syyteneuvottelujen laajentaminen nykyisestä, lautamiesjärjestelmän lakkauttaminen ja vähäisten rikosten siirtäminen hallinnollisella seuraamusmaksulla sanktioiduiksi.