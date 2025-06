Pohjoismainen sijoitustilimalli arvioitiin parhaaksi

Pohjoismaiset finanssialan järjestöt ovat hahmotelleet yhdessä mallin, jonka perusteella EU:n kannattaisi luoda suositus eurooppalaisiksi sijoitustileiksi.

– Mallimme sallii paljon vapauksia yksityissijoittajille, eikä sen ole tarkoitus luoda uutta tuotetta tai muuta himmeliä, vaan tehdä säästämisestä ja sijoittamisesta kuluttajalle mahdollisimman helppoa, vaikkei kokemusta olisikaan, sanoo Finanssiala ry:n (FA) johtava asiantuntija Terhi Valtonen tiedotteessa.

Komissio kaavailee ehdotusta malliksi eurooppalaisesta sijoitustilistä. Malli perustuisi olemassa oleviin jäsenmaiden parhaisiin käytäntöihin ja muodostaisi pohjan, joka kannustaisi jäsenmaita kehittämään omia mallejaan.

Puolueeton ajatushautomo New Financial on julkaissut raportin, jossa vertaillaan säästö- ja sijoitustilejä 25 eri maassa ja tutkitaan niiden parhaita puolia. Raportin esiin nostamat ominaisuudet ovat pitkälti samat kuin pohjoismaisten järjestöjen ehdottamat.

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on kaikissa olemassa jonkinlainen kansalaisille suunnattu sijoitustili. Suomessa se on viisi vuotta sitten käyttöön otettu osakesäästötili. Kaikkien maiden sijoitustiliratkaisut eroavat yksityiskohdiltaan, mutta periaate on kaikissa sama: saada kansalaisten pääomat pankkitileiltä liikkeelle ja ohjata kansan varallisuutta sijoituksiin yksinkertaisella ja kiinnostavalla tavalla.

Ajatushautomo New Financialin selvityksessä parhaimmaksi nousi Ruotsin sijoitussäästötili ISK. Se on myös ruotsalaisten keskuudessa varsin suosittu: lähes neljällä miljoonalla ruotsalaisella on sijoitussäästötili. New Financialin mukaan sen parhaat ominaisuudet liittyvät vähäisiin rajoituksiin ja yksinkertaisuuteen. Tilillä olevilla varoilla ei Ruotsissa ole ylärajaa, sijoituksilla ei ole vähimmäissijoitusaikaa, tilin kautta voi sijoittaa erilaisiin instrumentteihin ja tilin verotus on yksinkertainen.

– Pohjoismaissa sijoitustilit ovat olleet varsin menestyksekkäitä. Pohdimme yhdessä omiin kansallisiin kokemuksiimme peilaten, millaiset ominaisuudet tekevät sijoitustilistä kaikkein toimivimman. Lopputuloksena on nippu suosituksia siitä, mihin suuntaan EU-komission kannattaisi jäsenmaita tuupata, Valtonen kertoo.

Suositusten takana on kaikkiaan seitsemän finanssialan järjestöä Finanssiala ry mukaan lukien.