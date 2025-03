Pohjoismaille tarjotaan yhteistä tiedustelukonetta – ”Luonteva askel”

Ruotsalainen puolustusjätti Saab tarjoaa GlobalEye-tiedustelukonettaan pohjoismaiseen käyttöön, Financial Times. Pohjoismaissa on julkisuudessakin keskusteltu yhteisen tiedustelukyvykkyyden hankkimisesta, ja FT:n lähteiden mukaan Saab tarjoaa innokkaasti konettaan maiden käyttöön. Yhtiön toimitusjohtaja Micael Johansson kertoo lehdelle, että kiinnostus Suomessa ja muissa pohjoismaissa on ”hyvin suurta”.

FT:n haastattelemat asiantuntijat toteavat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden avanneen uusia mahdollisuuksia pohjoismaiselle puolustus- ja tiedusteluyhteistyölle. Toisaalta myös heikkenevä usko Yhdysvaltojen turvatakuihin ja yhdysvaltalaisiin puolustusratkaisuihin lisää pohjoismaisten vaihtoehtojen kiinnostavuutta, lehti pohtii.

– Miten me suojelemme Itämerta? Miten katsomme arktista aluetta? Pitäisikö pohjoismailla olla yhteinen 24/7-tiedustelukyky? Se olisi luonteva askel Nato-yhteistyössä, Saabin Johansson sanoo.

Ruotsi on jo hankkinut kolme GlobalEye-kyvykkyydellä varustettua konetta, ja maalla on optio vielä neljännestä koneesta. Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson sanoo FT:lle toivottavansa myös muut pohjoismaat tervetulleiksi mukaan hankkeeseen. Saabin mukaan neljän koneen laivue pystyisi valvomaan koko Pohjolaa, mukaan lukien Huippuvuoria, Islantia ja Grönlantia.

GlobalEye koostuu Saabin tutka- ja lähetysjärjestelmää käyttävistä antureista, jotka on asennettu kanadalaisen Bombardierin Global 6000-koneeseen.

Suomalaiset ja tanskalaiset virkamiehet kommentoivat lehdelle pohjoismaisen tiedusteluyhteistyön edistämistä myönteiseen sävyyn, mutta Norjan puolustusvoimista todetaan maan olevan tyytyväinen jo olemassa olevaan, Naton puitteissa tapahtuvaan yhteistyöhön.