Anders Adlercreutz: Pohjoismaista tehtävä yhteinen työalue

Pohjoismaiden päivänä RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz nostaa esiin Pohjoismaat Suomen tärkeimpänä viitekehyksenä – ei vain juhlapuheissa, vaan ihmisten arjessa. Adlercreutz vastaa hallituksessa myös pohjoismaisesta yhteistyöstä.

– Puhumme usein Pohjoismaista yhteisönä. Mutta jotta sillä olisi merkitystä, sen on toimittava myös käytännössä. Haluan, että näemme koko Pohjolan yhä enemmän yhteisenä tilana – paikkana, jossa voi opiskella, työskennellä ja elää ilman turhia, hankaloittavia esteitä, Adlercreutz sanoo tiedotteessa.

Keskeinen askel on helpottaa liikkumista Pohjoismaiden välillä.

– Opiskelun tai työnteon toisessa Pohjoismaassa tulee olla yhtä helppoa kuin omassa maassa. Yhteistyö on todellista vasta silloin, kun se näkyy ihmisten arjessa, Adlercreutz sanoo.

Hän korostaa erityisesti yhteisten ratkaisujen tarvetta koulutuksessa.

– Opiskelun Århusissa tai Lundissa tulisi olla yhtä luontevaa kuin Turussa. Konkreettinen askel olisi yhteinen pohjoismainen hakujärjestelmä korkeakoulutukseen nykyisten erillisten kansallisten järjestelmien sijaan, Adlercreutz sanoo.

Samalla tarvitaan sujuvampia siirtymiä opiskelun ja työelämän välillä yli rajojen. Tämä koskee sekä tutkintojen tunnustamista että mahdollisuutta täydentää omaa koulutusta – mutta myös arjen käytännön esteiden poistamista.

– Tällä hetkellä moni törmää esteisiin varsin arkisissa asioissa, kuten pankkitilin avaamisessa tai verotuksen ja eläkejärjestelmän ymmärtämisessä. Tällaiset asiat eivät saa estää työn vastaanottamista toisessa Pohjoismaassa. Näitä käytännön kysymyksiä me pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavat ministerit pyrimme ratkaisemaan, Adlercreutz sanoo.