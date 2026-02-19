Pohjoismaihin rakennetaan 2600 kilometrin datakäytävä

Pohjoismaihin rakennetaan uusi merikaapeli, kertoo kaapelin rakentava Globalconnect. Uusi merikaapeli rakennetaan Ruotsin ja Tanskan välille.

Globalconnectin mukaan investointi vahvistaa Pohjoismaiden digitaalista infrastruktuuria ja turvaa alueen yhteydet Manner-Eurooppaan kasvavan dataliikenteen ja kiristyneen geopoliittisen tilanteen keskellä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Ruotsin ja Tanskan välillä on jo useita merikaapeleita, mutta valtaosa niistä on yli 20 vuotta vanhoja ja lähestyy kapasiteettinsa äärirajoja, sanoo Globalconnect Carrier -toiminnasta vastaava johtaja Pär Jansson tiedotteessa.

– Pohjoismaiden ja Manner-Euroopan välinen dataliikenne kasvaa nopeasti. Uusia yhteyksiä tarvitaan lisäämään redundanssia, vahvistamaan tietoturvaa ja varmistamaan alueen pitkän aikavälin kasvun edellytykset, hän jatkaa.

92 kilometrin pituinen merikaapeli yhdistää Lerkilin (Göteborgin eteläpuolella) ja Saebyn (Pohjois-Tanskassa). Kaapelilla on kapasiteetti kuljettaa kaikki Pohjoismaissa tällä hetkellä tuotettava dataliikenne. Se kytkeytyy Tanskan ja Ruotsin maalla kulkeviin digitaalisiin valtaväyliin ja jatkuu edelleen Suomeen ja Manner-Eurooppaan muodostaen noin 2 600 kilometrin pituisen digitaalisen käytävän Helsingistä Hampuriin.

Uusi reitti luo dataliikenteelle itsenäisen kulkureitin, mikä pienentää häiriöriskiä ja varmistaa yhteyksien vakauden myös tilanteissa, joissa muut reitit ovat poissa käytöstä.

Osa laajempaa pohjoismaista laajennusta

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kattegatin merikaapeli Lerkilin ja Saebyn välillä on 11,9 miljoonan euron investointi, josta 5,9 miljoonaa euroa rahoitetaan EU:n Connecting Europe Facility (CEF2) -ohjelmasta. Hanke on osa Globalconnectin laajempaa Bifrost-ohjelmaa, monivuotista investointikokonaisuutta, jonka tavoitteena on laajentaa ja modernisoida yhtiön pohjoismaista valokuituverkkoa yli 3 000 kilometrillä tulevien vuosien aikana.

Kyseessä on Globalconnectin kolmas merkittävä merikaapelihanke, joka on julkistettu viime aikoina. Samanaikaisesti rakennetaan uusia digitaalisia valtaväyliä Ruotsin ja Suomen sekä Gotlannin, Viron ja Suomen välille.

Tällä hetkellä uusia merikaapeleita (yhteensä noin 442 kilometriä) rakennetaan seuraavien maiden välille: Ruotsi – Tanska, Ruotsi – Suomi sekä Ruotsi – Viro – Suomi.