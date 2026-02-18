Pohjoismaiden ministerit keskustelevat siirtolaisten palautuksien tehostamisesta

Pohjoismaiden maahanmuutosta vastaavat ministerit tapaavat videokokouksessa tänään sisäministeri Mari Rantasen (ps.) aloitteesta.

Ministerit keskustelevat muun muassa turvapaikanhaun toteuttamisesta turvallisissa kolmansissa maissa sekä EU:n ulkopuolelle sijoitettavista paluukeskuksista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– EU:n ulkopuolella toimiva paluukeskus olisi yksi ratkaisu palautusten tehostamiseksi ja vapaaehtoisten paluiden lisäämiseksi. Pohjoismainen yhteistyö paluukysymyksissä on erittäin tärkeää, toteaa Rantanen.

EU:ssa laittomasti oleskeleva voitaisiin siirtää paluukeskukseen odottamaan palautusta lähtömaahan. Pohjoismaat suhtautuvat lähtökohtaisesti myönteisesti paluukeskuksiin.

Neuvottelut uudesta paluuasetuksesta ovat vielä kesken EU:ssa. Euroopan komissio antoi maaliskuussa 2025 ehdotuksen uudeksi paluuasetukseksi, jonka tavoitteena on tehostaa laittomasti EU:ssa oleskelevien henkilöiden paluita ja palautuksia sekä estää luvatonta liikkumista Schengen-alueella.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ministerit keskustelevat myös turvapaikanhaun toteuttamisesta turvallisessa kolmannessa maassa. Ajatuksena on, että EU:sta turvapaikkaa hakeville voitaisiin nykyistä useammin tarjota turvapaikkaprosessi ja mahdollisuus kansainväliseen suojeluun turvallisessa maassa EU:n ulkopuolella.

Tätä edistää myös komission keväällä 2025 antama turvallisia kolmansia maita koskeva asetusmuutosehdotus, joka hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 11.2.2026. Asetusmuutoksella turvallisen kolmannen maan soveltamista laajennetaan.

Lisäksi ministereiden asialistalla on Syyriaan ja Afganistaniin suuntautuvat palautukset, joiden haasteiden ratkomiseksi voidaan tehdä myös pohjoismaista yhteistyötä.